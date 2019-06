Naantalin Musiikkijuhlien 40-vuotisfestivaali oli menestys

Naantalin Musiikkijuhlien 40-vuotisfestivaali oli kaikilla mittareilla menestys. Festivaali päättyi lauantaina 15.6. Saaristomeren kunniaksi järjestettyyn In honorem maris -konserttiin. Konsertin alussa Saaristomeripuheenvuoron piti Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Monipuolinen ohjelmisto sai kävijämäärän kipuamaan uuteen ennätykseen, ja useat konsertit myytiin loppuun jo etukäteen. Ennätyksen teki Apocalyptican kirkkokonsertti, joka myytiin loppuun kahdessakymmenessä minuutissa.

Muita loppuunmyytyjä konsertteja olivat Casa Haartmanin neljä kotikonserttia, Kaivohuoneen Illalliskonsertti sekä Naantalin Lasten Musiikkijuhlilta Täti Moonikan ja Pingviiniorkesterin konsertti.

Naantalin Musiikkijuhlien ensi vuoden festivaali on jo suunnitteilla. Parin vuoden tauon jälkeen Naantalissa esiintyy jälleen pianisti Grigori Sokolov, joka Helsingin lisäksi konsertoi Suomessa ainoastaan Naantalissa. Orkesterivierailuista on jo varmistunut Sinfonia Lahti, jota johtaa kapellimestari Okko Kamu ja solistiksi saapuu pianotaiteilija Barry Douglas. Lisäksi Musiikkijuhlat on tilannut Olli Kortekankaalta kantaesityksen, joka esitetään vuoden 2020 juhlilla. Vielä nimetön teos on konsertto sellolle ja kamariyhtyeelle, ja solistina toimii itseoikeutetusti juhlien taiteellinen johtaja, sellisti Arto Noras.

Ensi vuoden Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään 2.–13.6.2020.