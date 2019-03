Naisenergia jyrää usein harrastajateattereissa, ja siksi Jyväskylässäkin perustettiin poikateatteri – Benjamin, 19, kehuu luottamuksen ilmapiiriä

Tätä on ollut Mikkelissä ja Tampereella, ja nyt myös Keski-Suomessa. Loppusyksyllä Jyväskylässä aloitettiin poikateatteritoiminta, ja ryhmä valmistelee nyt ensimmäistä esitystään.

Paitsi että jos ollaan tarkkoja, niin ”poikateatterista” puhuminen on väärin. Ennemmin kyse on nuorten miesten teatterista, sillä ryhmän seitsemästä nykyjäsenestä kuusi on täysi-ikäisiä. Nuorin on 17-vuotias ja vanhin pian 25.

Tähän sopivasti ryhmän itselleen kehittämässä nimessäkin mainitaan mies. Vastikään Jyväskylän poikateatterilaiset ristivät itsensä Siperian Herrasmiesteatteriksi.

Siperia viittaa Veturitalleilla toimivaan Kulttuuriklubi Siperiaan. Sen alaisuudessa on jo vuosia toiminut nuorten ja nuorten aikuisten teatteriryhmiä. Herrasmiesteatteri mukaan luettuna ryhmiä on tällä hetkellä toiminnassa neljä.

Yksi herrasmiesteatterilaisista on 19-vuotias tamperelaislähtöinen Benjamin Kunnas. Tampereella Kunnas oli mukana poikateatteri Sälleissä. Viime syksynä hän muutti Jyväskylään opiskelemaan englanninopettajaksi ja suunnitteli pyrkivänsä mukaan ylioppilasteatteriin.

– Siellä uusien pääsykokeet olivat kuitenkin vasta marraskuussa. Ja kun minulla oli aiempaa kokemusta poikateatteritoiminnasta, tuntui hauskalta ajatukselta jatkaa sitä uudessa kaupungissa, Kunnas sanoo.

Ilmeisesti kokemukset Tampereen poikateatterista eivät olleet lopun perin kamalia, kun halusit jatkaa Jyväskylässä?

– Eivät. Oli aikanaan hyvä idea mennä mukaan. Ryhmästä sai sellaista johonkin kuulumisen tunnetta ja myös uusia kavereita, Kunnas sanoo.

Tampereen ja Mikkelin poikateatteritoiminnan hengestä kertonee, että toinenkin Sällien jäsen saattaa liittyä Herrasmiesteatteriin, jahka armeijasta ehtii. Mukana on myös yksi entinen Mikkelin poikateatterilainen.

Valtaosa herrasmiesteatterilaisista on kuitenkin muita kuin poikateatteriveteraaneja.

– Joskus yläasteaikaan oli teatteriporukoita, mutta aina kun ehdin niihin mukaan, ne jo kuihtuivat kasaan. Syksyllä olin mukana yhden improryhmän harjoituksissa ja tänne tulin, kun tuli ilmoitus vastaan, kertoo toinen ryhmän jäsen, jyväskyläläinen merkonomi Daniel Malinen, 22.

Siperian Herrasmiesteatteri on kulttuuriklubi Siperian alaista teatteritoimintaa, mutta myös osa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Miesten vuoro -hanketta. Kesään jatkuva Miesten vuoro -hanke järjestää nuorille miehille taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa.

Järjestäjät ovat kuvailleet poikateatteritoimintaa ja sen päämääriä suunnilleen näin: Pyritään yhdessä teatteria tehden luomaan lauma, jossa on turvallista olla juuri sellainen kuin on, kokeilla vaikka hieman erilaisiakin rooleja ja olemisen tapoja, myös sukupuolirooleihin liittyviä. Oleellista on pyrkiä purkamaan miehisyyteen liittyviä haitallisia odotuksia ja arvostuksia.

Oletteko te saaneet rakennettua ryhmään sellaisen luottamuksellisen ilmapiirin, joka on ollut haussa?

– Sanoisin, että joo. Meillä on esimerkiksi joka treenin alussa sellainen mitä kuuluu -piiri, jossa pystyy aika hyvin kertomaan, miltä tuntuu. Siellä on yleensä hyvä, vastaanottavainen ilmapiiri, Kunnas sanoo.

Siperian Herrasmiesteatterin ensimmäinen produktio esitetään toukokuussa Veturitalleilla. Se perustuu pitkälti ryhmän itse kirjoittamiin teksteihin. Vielä nimettömän esityksen teemoja ovat kohtaaminen/kohtaamattomuus ja ”sisäinen kriitikko”, varsin monelle tuttu elämistä ja tekemistä estävä henkinen jarru.

Mutta miksi tarvitaan poikien oma teatteri?

Siperian Herrasmiesteatteria johtaa Jyväskylässä pitkään erilaisia teatteriryhmiä vetänyt ja teatteria monipuolisesti tehnyt Sauli Yksjärvi yhdessä teatterintekijä, yhteisöpedagogiopiskelija Wilma Mäkisen kanssa.

Sukupuolirajattu nuorisoteatteri on herättänyt myös tunteita ja kritiikkiä. Yksjärveltä on tivattu vastausta miksi-kysymykseen ja oltu sitä mieltä, että tällainen korostaa patriarkaalista miesporukka-meininkiä.

Niin että miksi tarvitaan erillinen poikateatteri?

Yksjärven mukaan muun muassa siksi, että poikateatteritoiminta antaa mahdollisuuden myös niille nuorille miehille, jotka eivät syystä tai toisesta löydä paikkaansa tyttö- tai naisvoittoisissa sekaryhmissä.

Harrastajateattereissa nimittäin vallitsee usein hyvinkin vahva naisenergia.

– Henkilökohtaisesti miesroolien ja -oletusten kanssa tekemisissä oleminen on hyvin kiinnostavaa, sillä sukupuoliroolit ovat aina olleet minulle vähän ihmetys. Tunnenko nyt itseni mieheksi vai naiseksi, sillä ei ole minulle suurta merkitystä. Ja sitten on kuitenkin paljon tyyppejä, joille nimenomaan sukupuolisuus on keskeinen seikka olemisessa, Yksjärvi pohtii.

Wilma Mäkisen läsnäolo Jyväskylän poikateatteriprojektissa on vekkuli yhteensattuma, sillä hän on mukana pelkästään naisista koostuvassa, viime vuosina esityksillään paljon kiitosta saaneessa Puskakollektiivi-ryhmässä.

Pelkästään miehistä koostuvia teatteriryhmiä Jyväskylässä sen sijaan ei ole juuri aikoihin tavattu. Sellaisiakin on ollut: esimerkiksi Topeliuspojat teki vilkkaasti tilausesityksiä vuosituhannen vaihteen tienoilla ja esiintyi aikoinaan muun muassa Jyväskylän kaupungin Millennium-juhlassa Kirkkopuistossa.