Nanna Suden näyttelyn nähnyt jo 12000 kävijää – Suosittu näyttely vetää väkeä tuhannen kävijän viikkovauhtia Jyväskylän taidemuseossa

Taidemaalari Nanna Suden In the Moods -näyttelyn Jyväskylän taidemuseossa on nähnyt tähän mennessä 12 000 kävijää.

Museo odottaa näyttelyn ylittävän vielä 13 000 kävijän rajan, sillä näyttely on vetänyt tähän saakka yleisöä noin tuhannen kävijän viikkovauhtia.

Näyttely kuuluu taidemuseon menestyneimpien joukkoon. Vuonna 2017 Sata vuotta tuhat tulkintaa -näyttely keräsi kävijöitä 15 056 ja vuoden 2016 Graphica Creativa -triennaali sai kävijäluvukseen 11 710.

Näyttelyn ehtii nähdä 12.5. saakka.

Perjantaina 10.5. järjestetään ylimääräinen yleisöopastus klo 16.30. Vapaa pääsy.

Pyöräilyviikon kunniaksi ilmainen sisäänpääsy myös sunnuntaina 5.5. näyttämällä pyöräilykypärää, samoin äitienpäivänä sunnuntaina 12.5. on maksuton sisäänpääsy.