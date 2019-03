Nanna Susi kertoo taiteestaan taidemuseolla naistenpäivänä perjantaina

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. taidemaalari Nanna Susi on tavattavissa taidemuseolla, jossa on parhaillaan esillä hänen In the Moods -näyttely. Retrospektiivinen näyttely kokoaa Suden värikästä tuotantoa vuosikymmenten varrelta.

Nanna Susi kertoo taiteestaan ja tiestään näyttelynsä keskellä kello 16.30 alkaen taiteilijatapaamisessa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Naistenpäivän ohjelmaan kuuluu myös avoin, maksuton työpaja kello 14–17, jossa osallistuja voi tehdä omannäköistään taidetta taideohjaajan opastuksella.