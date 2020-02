Neljän Emman rap-duo JVG oli voitokkain tämänkertaisessa gaalassa, vuoden solisteina palkittiin Ellinoora ja Lauri Tähkä

Musiikkialan suurimmassa kotimaisessa tapahtumassa Emma-gaalassa eniten voittoja korjasi rap-duo JVG. Se sai Emman kaikkiaan neljässä sarjassa: vuoden pop (Rata/Raitti), vuoden yhtye, vuoden biisi (Ikuinen vappu) ja vuoden striimatuin kotimainen biisi (Ikuinen vappu).

Vuoden naissolistina palkittiin Ellinoora ja vuoden miessolistina Lauri Tähkä, joka voitti myös vuoden artisti -yleisöäänestyksen. Lisäksi Lauri Tähkä pokkasi Emman vuoden iskelmä -sarjassa (Meidän tulevat päivät).

Vuoden albumiksi valittiin Chisun Momentum 123, ja vuoden livestä Emmalla palkittiin Vesala.

Kriitikoiden valinta oli Jesse Markin, jolta ilmestyi viime toukokuussa debyyttialbumi Folk. Toisen Emmansa Markin sai vuoden tulokkaana.

Näkyvän nousun tehnyt yhtye Maustetytöt oli ehdokkaana vain Kriitikon valinta -sarjassa. Loppuvuodesta kerrottiin, että Emma-raati raakkasi yhtyeen ehdokkuuksien ulkopuolelle rasismisyytösten vuoksi. Kyse oli yhden kappaleen sanoituksista, joita yhtye sittemmin muutti.

Emmoja jaossa parissakymmenessä kategoriassa

Vuoden rock -Emman sai Apulanta (Make Nu Metal Great Again), vuoden metallin Battle Beast (No More Hollywood Endings), vuoden rap/R&B:n Gettomasa (Diplomaatti) ja vuoden jazzin Alexi Tuomarila Trio (Sphere).

Vuoden musiikkivideosta Emma annettiin Pariisin Kevät -yhtyeen Onks se rakkautta. Videon on ohjannut Juho Lähdesmäki.