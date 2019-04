Nero ja enkeli – Simon & Garfunkelin huikea harmonia ylittää tarinan varjoisammat virrat

Tenho Immonen

Meidän laulumme. Simon & Garfunkelin tarina.

Jalava 2019. 300 s.

Simon & Garfunkelin paluukiertueella talvisessa säässä keskikesällä Tukholman jalkapallostadionilla 1982 lämpötila hipoi nollaa. Ystävät ystäviä vasten painautuneina tunsimme silti yhteisen lämmön kosketuksen heti Paul Simonin kitarariffin ja laulun ensitahdeista alkaen. “Dee-dee-dee … doo-doo-doo…” Se oli Mrs. Robinson, yksi newyorkilaiskaksikon katoamattomista klassikoista.

Yksikään kappale ei viilentänyt tunnelmaa. Jokainen laulu osui kuulijan oman elämänhistorian sydämeen. Mutta korkeimmilleen konsertti kohosi Art Garfunkelin taivaita hipovassa tenorissa Bridge Over Troubled Waterissa.

Simon & Garfunkelin tulkintojen kauneus, taituruus ja ajatus ovat taianomainen luku rockmusiikin atlasta. Tenho Immonen kuvaa sitä kirjassaan Meidän laulumme tarkasti ja kiinnostavasti.

Paul ja Art harjoittelivat jo koulukavereina miltei ammattimaisesti ja myös omin lauluin. Yhteisen uransa he aloittivat 1950-luvulla Tom & Jerrynä.

Jo Tom & Jerryn debyyttisingle Hey Schoolgirl (1957) teki heistä tv-ohjelman nosteessa kuuluisia. Samaan aikaan molemmat opiskelivat ahkerasti, ajattelivat muita kuin muusikon ammatteja ja äänittivät erillään muutamia singlejä, Paul useampia.

Paulille yhtä huippausta merkitsi The Everly Brothersin Bye Bye Love. Sen soundista tuli esikuva ja itse kappaleesta lopulta eräänlainen jäähyväisotto Simon & Garfunkelin yhtenäiselle levytysuralle, kun laulu valittiin livenä mukaan Bridge Over Troubled Waterille (1970).

Ennen tätä legendaarista albumia duo loi yhdessä vain neljä studiokansiota. Moni pitää Bookendsiä (1968) jopa Bridgeä vahvempana, mutta helmiä ovat kaikki.

Rakkaus folkiin sen keskuksessa New Yorkin Greenwich Villagessa ja Paulin sivullista vieraantuneisuutta kuvastavat laulut – ratkaisevimmin The Sound Of Silence (1964) – osoittivat tietä esikoisalbumille.

Wednesday Morning, 3 A.M.:n (1964) ilmestyessä Simon kitaroineen kierteli katuja ja klubeja Pariisissa ja erityisesti Britanniassa, jossa teki sooloalbumin (1965). Noista kulkija-ajoista hän kertoo muun muassa laulussa Homeward Bound, josta Simon & Garfunkel -hittisarja sai yhden legendoistaan, ja jonka mukaan Simon nimesi jäähyväiskiertueensa 2018.

Arkkitehtuuria, taidehistoriaa ja matematiikkaa sittemmin opiskellut Art seurasi Paulia toviksi Englantiin. Duo nousi tähdeksi levy-yhtiön keksittyä tällä välin lisätä The Sound Of Silence -levytykseen studiomuusikot ja julkaista se folkrockversiona. Kappale käynnisti uudella soundilla sävytetyn kakkosalbumin.

Sounds Of Silence (1966) -levyä seurasi pitkä kiertue. Kun albumi Parsley, Sage, Rosemary And Thyme kohdakkoin ilmestyi, Simon oli lauluntekijänä löytänyt tyylinsä ainutlaatuisuuden. Sitä kuvaavasti kolmoslevyn avaus Scarborough Fair/Canticle muuntuu vanhasta englantilaisesta kansanlaulusta sodanvastaiseksi kritiikiksi. Ja mikä oleellista, albumi täydellistää Simon & Garfunkelin lauluharmoniat.

Immonen kirjoittaa, että ”heistä rakentui kuva ’vieraantuneina’, ’outoina’ ja ’runollisina’ artisteina”. Montereyn rauhan ja rakkauden festivaalilla kaksi vuotta ennen Woodstockia Simon & Garfunkelin esiintyminen lumosi kuulijoiden valtameren. Silti parivaljakko piti itseään showbisneksen sivullisina.

Mrs. Robinson ilmestyi Mike Nicholsin elokuvaan The Graduate (Miehuuskoe, 1967), jolla on muitakin duon lauluja. Yhdysvaltojen myyntilistaa melko pitkään johtaneelta filmin soundtrackilta vei lopulta kärkipaikan Bookends (1968), Simon & Garfunkelin seuraava teos.

Nykyamerikkalaisuuden arvostelun synkeä sanoma ja lumoava laulu sulautuivat. Elämäkerturi Marc Eliot puhuu elokuvamaisesta näkymästä ”… laulajasta etsimässä todellista ja fyysistä Amerikkaa, joka näyttää kadonneen maan kauneuden ja ihanteiden mukana”.

Garfunkel lähti näyttelijäksi Mike Nicholsin Catch-22:een (Me sotasankarit, 1970). Simonin hetken eksyksissä ollut inspiraatio löytyi samaan aikaan muun muassa The Boxerissa. Folk-tyylillä hän jälleen esittää myötätuntonsa huono-osaisia kohtaan ja etsii Amerikan-unelmaa.

Garfunkelin näyttelijäkiinnitys Nicholsin Miehuusvuosissa (1971) viivästytti Bridge Over Troubled Water -albumin valmistumista, mikä oli välillinen syy duon tiiviin parityön päättymiselle. He esiintyivät tämän jälkeen satunnaisesti yhdessä, mutta 1970-luvun alussa alkanut kiertuetauko kesti liki 10 vuotta – valloittavaan, tukevan bändin vahvistamaan paluuseen asti New Yorkin Central Parkissa 1981.

Simon & Garfunkelin hajoaminen 1970 oli ollut ”kuin kokonainen aikakausi olisi päättynyt”. Yritys uudeksi studioalbumiksi 1980-luvun alussa kariutui odottamattomiin näkemyseroihin. Yhteiseksi aiotusta Hearts And Bones -albumista tuli kriitikoiden kiittämä mutta yleisön vierastama Paulin sooloteos.

Molempien omat levyt ja kiertueet ovat olleet erilaisia. Paul Simonin – säveltäjän, soittajan ja laulajan – intohimot eri kulttuureihin ja maailmanmusiikin tyyleihin yhtä hyvin kuin jazziin, bluesiin, gospeliin, doo-wopiin ja rockiin tuottavat yllätyksiä ja vastakohtaisuuksia. Ne ovat myös äärimmäisen hiottuja. Monien kohdalla ei ole liioiteltua puhua tekijänsä neroudesta.

Art Garfunkelin – ”vain” laulajan – pyrkimys tulkita pehmeämpiä ja romanttisia joskin myös vakavasisältöisiä kappaleita saavutti hienoja etappeja esimerkiksi levyillä Watermark (1977), Fate For Breakfast (1979) ja Scissors Cut (1981). Musiikin ohella hän on omistautunut perheelle, elokuvalle, matematiikalle, lukemiselle ja vaeltamiselle.

Immonen huomioi laulujen olosuhteet, vilkkaasti vaihtuvat bändimuusikot, ideat ja rakenteet, kuten Paul Simonin erikoiset rytmilliset ja instrumentaaliset ratkaisut sekä yhteiskuntaa ja elämäkertaa koskevat katsomukselliset lyriikat.

Pettymyksiäkin löytyy. Paulin kohdalla niihin kuuluvat elokuvana ja musiikkina ilmestyneen One-Trick Ponyn (1980) tai Broadway-musikaalin, nobelisti Derek Walcottin kanssa tehdyn The Capemanin (1997) odottamattoman nuivat vastaanotot.

Vaikuttavin vaihe Simonin uralla sitten vuoden 1970 oli Etelä-Afrikan musiikkiin fokusoitunut ja apartheidin vastustajat ärsyttänyt projekti Graceland (albumi 1986). Artistin motiivit olivat kuitenkin eteläafrikkalaisten kulttuuria puolustavat ja sortoa kritisoivat.

”Opin kauan sitten, että jos haluaa tehdä toisen tyylistä musiikkia, ei voi vain matkia kuulemaansa. Korvat eivät ole tottuneet sävy­eroihin. On mentävä alkulähteille, joten menin Afrikkaan.”

Tällä tuotannolla Paul elvytti musiikillisia juuriaan ”hengellisenä matkana” Elvis Presleyn Gracelandiin. Maanosien fuusiossa se toteutuu, kun Etelä-Afrikan erikoiset rytmit, perinne ja sikäläisen siirtotyöväestön ääni kohtaavat rockabillyn, popfraasit ja Amerikan sosiaali-ilmaston. Graceland-kiertueen kohokohtina pidettiin Zimbabwen-konsertteja.

The Rhythm Of The Saints (1990) jatkoi linjaa Brasilian ja Länsi-Afrikan tyyleillä. Afrikka on yhä tärkeä myös levyllä So Beautiful Or So What (2011), mutta samalla Simon hakee yhteyksiä muualle kuten Intiaan ja Hollywoodiin. Stranger To Strangerin (2016) teemana on yhtä hyvin soundi kuin laulujen aiheet. Jälleen Amerikan äänet yhdentyvät myös Afrikan rytmeihin.

Simonin ja Garfunkelin tarinat ovat pop-ilmastolle tyypillisiin myrskyihin rinnastettuina melko rauhallisia mutta eivät särmättömiä. Jos kaksikon keskinäiset erimielisyydet tuntuvat kerta toisensa jälkeen sulavan heidän ystävyytensä myötävirtaan, naissuhteisiin sisältyy varjoisampia aineksia.

Garfunkelin kumppani näyttelijätär Laurie Bird teki itsemurhan 1979, ja useampi Simonin kumppaneista kuvastaa showbisneksen epävakautta. Shelley Duvall, Carrie Fisher ja nykyinen vaimo Edie Brickell ovat olleet räiskyviä tähtiä verrattuna ujolta ja usein alakuloiselta vaikuttavaan Pauliin.

Television hulluttelevan viihdesarjan Saturday Night Liven tekijätiimissäkin Paul Simon on laulaessaan kotonaan, mutta näyttää ainakin YouTube-katkelmien perusteella puheosuuksissa hieman vaivautuneelta, muukalaiselta.