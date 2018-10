Netflix värväsi Martin Scorsesen, Michael Bayn ja tukun muita Hollywoodin huippunimiä – fanit jännittävät, nähdäänkö elokuvat myös valkokankaalla

Aiemmin etenkin sarjoistaan tunnettu suoratoistopalvelu Netflix panostaa yhä enemmän elokuviin. Muiden muassa Oscar-voittajat Martin Scorsese ja Steven Soderbergh sekä toimintahittien ohjaaja Michael Bay tekevät seuraavat elokuvansa Netflixille. Yhtiö houkuttelee huipputekijöitä talliinsa ruhtinaallisilla tuotantobudjeteilla.

Seurauksena on, ettei Suomen elokuvateattereissa nähdä tavanomaisessa levityksessä edes Scorsesen ensi keväänä valmistuvaa The Irishmania, jossa näyttelevät Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ja Harvey Keitel. Odotetun mafiatarinan ensisijainen jakelukanava on Netflixin suoratoistopalvelu.

Jonkinlaisia valkokangasnäytöksiä lienee silti luvassa. Viime viikolla Finnkinonkin teattereissa ennakkoesitettiin yhden päivän ajan Netflix-ensi-iltaa, Norjan terrori-iskuista kertovaa 22 Julya. Ohjaaja Paul Greengrass oli sopimuksessaan erikseen edellyttänyt yhtiöltä, että hänen elokuvaansa näytetään myös valkokankailla.

Elokuvanystävät jännittävät nyt, saadaanko Venetsian elokuvajuhlilla Kultaisen leijonan voittanutta Romaa meillä teattereihin, joissa sitä levitetään ainakin Yhdysvalloissa. Alfonso Cuaronin elokuva meksikolaisperheestä 1970-luvulla tulee joka tapauksessa Netflixissä katsottavaksi maailmanlaajuisesti 14. joulukuuta.

Netflixiltä ei vastattu STT:n haastattelupyyntöön.

Korkeat palkkiot

Elokuvatuottajana Netflix haastaa nimenomaan Hollywood-studioita ja samalla perinteisen elokuvateatterikentän. Ensi vuonna yhtiö käyttää kahdeksan miljardia dollaria sarjoihin ja elokuviin, joista suuren osan se saa palveluunsa maailmanlaajuisesti yksinoikeudella.

Yhtiö kerää paitsi sisältöjä, myös osaajia. Elokuva-alan bisnespuolta seuraava The Hollywood Reporter -lehti kertoi lokakuun alussa, että Netflix maksaa työntekijöilleenkin huomattavasti korkeampia palkkoja kuin muut isot toimijat. Sarja- ja televisiotuottajien kanssa se on tehnyt sopimuksia, joiden arvot ovat ennätyksellisiä.

Nimekkäiden elokuvaohjaajien keikat Netflixille johtuvat myös siitä, että perinteisessä elokuvalevityksessä laatutuotantojen riskit ovat korkeat. Scorsesen edellinen elokuva Hiljaisuus oli taloudellisesti ankara floppi. Tositapahtumista ammentava The Irishman oli ohjaajan pitkäaikainen unelmahanke, jonka mahdollisti lopulta Netflix.

Laatu vaihtelee

Elokuvapuolella Netflix panostaa yhä enemmän laatuun. Festivaalipalkinnot ja isot näyttelijä- ja ohjaajanimet tuovat yhtiölle näkyvyyttä.

Viime vuonna Netflixin draama Mudbound sai neljä Oscar-ehdokkuutta. Nyt Roma nousee varteenotettavaksi parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaaksi.

Laatuvalvonta ei ole kuitenkaan ollut helppoa. Monet mainostetut Netflixin omat tuotannot, kuten 90 miljoonaa dollaria maksanut Will Smith-fantasiaelokuva Bright ja scifiohjaaja Duncan Jonesin intohimoprojekti Mute ovat saaneet huonon vastaanoton ainakin kriitikoilta.

Yksittäisten elokuvien katsojalukuja Netflix ei juuri koskaan paljasta. Alalla on arvioitu, että resurssien kasvaessa nopeasti yhtiön elokuvien tuotekehittely ei pysynyt perässä.

Odotukset ovat kuitenkin korkeat esimerkiksi Soderberghin tulevan, Panaman papereista kertovan The Laundromat -elokuvan osalta. Palkittu ohjaaja jätti Hollywoodin jo vuosia sitten kyllästyttyään aihe- ja budjettirajoituksiin. Niistä vapaa Soderbergh sai The Laundromatin pääosiin Meryl Streepin ja Gary Oldmanin.