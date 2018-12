Nuoren taiteilijan Dukaattipalkinnon sai materiaalin kanssa keskusteleva Elina Autio

Nuoren taiteilijan Dukaattipalkinto on myönnetty Elina Autiolle. Suomen Taideyhdistyksen jakama palkinto on tarkoitettu korkeintaan 35-vuotiaalle kuvataiteilijalle ja on arvoltaan 16 000 euroa.

Yhdistyksen mukaan Autio ei toista työskentelyssään mitään tuttua, vaan luo uuden kielen, keskustelee materiaalin kanssa ja tuo sen uuteen kontekstiin.

Tunnustuspalkinnon hienosta urasta taiteen parissa sai puolestaan kuvanveistäjä Kari Cavén, ja William Thuring -pääpalkinnon sai Jani Ruscica.

Suomen Taideyhdistys jakoi palkintoja ja apurahoja yhteensä lähes 300 000 euroa.