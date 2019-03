Nuorille Canth oli tantti muiden joukossa – Ylioppilasteatterilaiset vastustivat Minna Canthin patsaan tuomista Jyväskylän kirkkopuistoon

“Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, se on ihmiskunnan kysymys”, lukee jyväskyläläisen kerrostaloasunnon jääkaapin ovessa. Lause on peräisin Minna Canthin artikkelista Naiskysmyksestä, joka ilmestyi vuonna 1884. Kaapin puolestaan omistaa Virpi Kaartinen, 78, jolle kirjailija ja tasa-arvotaistelija Canth on tärkeä esikuva ja suuri arvostuksen kohde.

Aina näin ei kuitenkaan ole ollut.

Kaartinen oli 1960-luvun alussa Kuusankoskelta Jyväskylään muuttanut parikymppinen nuori opiskelija. Pääaineenaan hän opiskeli kirjallisuutta ja osallistui opintojen ohella aktiivisesti erilaisten osakuntien toimintaan ja näytteli Jyväskylän ylioppilasteatterissa. Vain 2 000 opiskelijan kaupungissa meininki oli yhteisöllistä.

– Kaikki eri aineiden opiskelijat tulivat hyvin toimeen keskenään, eikä ollut sellaisia omia kuplia, Kaartinen kuvailee silloista opiskelijaelämää.

1960-luvun jyväskyläläisnuorten silmissä tulevaisuus näytti lohdulliselta. Sodan jälkeen kasvanut polvi uskoi hyvään, eikä murehtinut turhia. Elämästä nauttiminen näytteli pääroolia monen elämässä.

Tuohon aikaan aktiivisten ja lahjakkaiden nuorten joukkoa johti myöhemmin kuuluisana teatteriohjaajana tunnettu Kalle Holmberg, joka muutti Mikkelistä Jyväskylään opiskelemaan kirjallisuutta vuonna 1961.

Pian muuttonsa jälkeen Holmberg otti ohjat ylioppilasteatterissa, missä myös Kaartinen näytteli. Teatterissa puhalsivat muutoksen tuulet.

– Esitimme muun muassa Günther Eichin Unet. Se oli absurdia teatteria, emmekä me tainneet oikein itsekään ymmärtää, mitä teimme. Mutta hauskaa se oli!, Kaartinen muistelee liki 60 vuotta myöhemmin.

Modernien näytelmien ohella ylioppilasteatterilaiset halusivat ajatella tuoreesti myös maailmasta. Heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen tyypillinen menneiden kaivelu ja murehtiminen ei sopinut nuorten tapaan olla. Nyt elettiin uutta aikaa.

Sukupolvien välinen kuilu syveni erityisesti vuonna 1961. Silloin Suomalaisen naisliiton paikallisosaston jäsenet halusivat tuoda Jyväskylään Minna Canthin patsaan. Olihan kirjailija ja tasa-arvon puolestapuhuja asunut kaupungissa ja opiskellut Jyväskylän seminaarissa. Toisin kuin nykyään voisi ajatella, nuorille oikeudenmukaisuuden puolustajille, jotka vastustivat sotia ja Afrikan nälänhätää, Minna Canth ei kuitenkaan ollut tärkeä hahmo. Päinvastoin. Nuoret eivät ymmärtäneet, miksi Canthille haluttiin rakentaa oma patsas. Rahat olisi voinut käyttää tärkeämpiinkin asioihin, kuten Konkanin nälkäänäkeville.

Siitä syntyi niin kutsuttu tanttisota. Kaartisen sanojen mukaan taistelua käytiin Jyväskylän ylioppilaslehden, silloisen Niitelmän ja Keskisuomalaisen lukijoiden välillä.

– Meille Minna Canth edusti mennyttä aikaa. 1960-luvulla köyhyys ja ankeus eivät enää olleet osa suomalaista todellisuutta, emmekä ymmärtäneet miksi sitä piti nostaa esille, Kaartinen kertoo.

Hänen mukaansa 1960-luvulla Minna Canthia ei myöskään juuri luettu kirjallisuuden opinnoissa tai pidetty erityisessä arvossa. Nykyisiin mittasuhteisiinsa niin kutsuttu Minna-ilmiö on kasvanut vasta 2000-luvulla. Oman liputuspäivänsä Canth sai vuonna 2007.

Nimensä tanttisota sai opiskelijoiden keskuudessa. Noin puoli vuotta kestäneestä taistosta ehdittiin kirjoittaa ylioppilaslehdessä useita mielipide- ja pääkirjoituksia sekä julkaista pilakuvia. Keskustelua kävivät nuoret ja vanhat.

– En oikein tiedä, mistä nimi lopulta tuli. Se oli joka tapauksessa tantti-, ei tanttasota. Vähän niin kuin kantti. Meille Canth oli tantti muiden joukossa, Kaartinen kertoo.

Kalle Holmberg kirjoitti puolestaan muistelmissaan Vasen suora vuonna 1999 näin: "Kirkkopuistoon ilmestyi pressulla peitelty möhkäle. Kuulemma Minna Canthin patsas. Keskisuomalainen naisyhdistys, Minnoiksi nimetty, halusi kunnioittaa kirjailijan muistoa. Sekös meitä radikaaleja pänni. Keski-ikäiset tantat suitsuttamassa kirjailijalle, joka sata vuotta sitten sai satikutia heidän kaltaisiltaan. Pitkin talvea olimme nahistelleet keskenämme. Minnat inhosivat meitä ja me puolestamme jäkätimme heille ylioppilaslehdessä."

Patsastaistelu rauhoittui lopulta alkuvuodesta 1962, ja Pauli Koskisen veistämä patsas paljastettiin yleisölle Minna Canthin syntymäpäivän aattona 18. maaliskuuta 1962. Puolen vuoden aikana patsas oli ehtinyt hiertää myös nuorten itsensä välejä. Ylioppilasteatteria oli pyydetty esiintymään Minna Canth -matineaan, joka järjestettiin patsaan julkistamisen jälkeen Jyväskylän valtuustosalissa. Teatteria silloin johtaneelle Holmbergille se ei käynyt, mutta teatterissa vahvasti vaikuttanut Pirkko Rahkila-Rissanen otti ohjat omiin käsiinsä ja ylioppilasteatteri esiintyi matineassa. Noin viikkoa myöhemmin Holmberg erosi ylioppilasteatterin riveistä. Hän muutti pian pois Jyväskylästä ja pääsi Teakiin opiskelemaan. Nuori uho oli läsnä loppuun asti.

– Olimme Kallen kanssa tekemisissä vielä myöhemmin, kun asuin Helsingissä ja muistelimme paljon tuota aikaa, Kaartinen kertoo. Hän itse teki uransa puheviestinnän opettajana muun muassa Oriveden opistossa ja Kallion ilmaisutaidon lukiossa.

Sittemmin Kaartinen on ymmärtänyt myös Canthin arvon. Viime aikainen keskustelu tasa-arvosta ja Me too -liike saavat Kaartiselta kaiken tuen.

– Olen itse kokenut samanlaisia asioita, joista nuoret naiset vielä nyt kertovat.