Nuorisokuoro kasvoi aikuiseksi – vuonna 1968 perustettu Studiokuoro juhlii pyöreitä vuosiaan illalliskonsertilla

50 vuotta täyttävä Jyväskylän Studiokuoro harjoittelee hyvin turvatussa paikassa. Kukaan ei karkaa harjoituksista kesken, eikä myöhästyminenkään oikein onnistu. Kuorolla on nimittäin harjoitussali Villa Tauluhovissa, entisessä maalaiskunnan valtuustosalissa Puistokadun varrella. Osoitteessa toimii Mehiläisen hoivakoti ja ovet aukeavat sisään ja ulos vain sähköavaimilla.

– Me laulamme täällä sillä sopimuksella, että vanhukset saavat tulla kuuntelemaan harjoituksiamme ja että pidämme heille vuosittain konsertteja. On hienoa tehdä tällaista erityislaatuista hyvinvointityötä musiikilla, kuoron johtaja, Musiikkineuvos Hannu Ikonen sanoo.

Hän on johtanut kuoroa 25 vuotta ja saa laulajilta ylitsevuotavia kehuja. Joku kutsuu häntä jopa leikkimielisesti Suureksi johtajaksi.

Studiokuoro perustettiin 1968 Yleisradion Keski-Suomen aluetoiminnan tarpeisiin. Kuorolta kuultiin erityisesti hengellistä kamarikuoromusiikki.

– Mutta emme me kirkkokuoro ole, Ikonen täsmentää.

Kuoro on saanut uran aikana useita tunnustuksia. Se on menestynyt Tampereen Sävel -tapahtumassa ja voittanut kerran suomenmestaruuden kamarikuorokilpailussa.

Kun Jyväskylän Ooppera aloitti toimintansa 1996, Studiokuoro vastasi kahden ensimmäisen produktion kuoro-osuudesta. Sittemmin Oopperalle on perustettu oma kuoronsa, mutta moni Studiokuorolainen laulaa nykyisin myös tässä kuorossa.

Kuoro juhlistaa syntymäpäiviään illalliskonsertilla Harjun kampuksen vanhassa juhlasalissa 10.11. Kuoro on esittänyt uransa aikana useita tilaustöitä, joten oletettavaa on, että konsertissa kuullaan ainakin näitä. Sävellyksiä on ostettu muun muassa Pekka Kostiaiselta, Olli Moilaselta, Juha Holmalta, Kai Niemiseltä ja Lasse Jalavalta.

– Sävellyksiä tilataan jos sukan varteen kertyy ylimääräistä. Että nyt olisi varaa näin ja näin moneen tahtiin, kaksi vuotta kuorossa laulanut Topi Suutari naurahtaa.

Kuoron pitkän iän salaisuus on monipuolinen ja elävä ohjelma ja tiivis yhteishenki. Vaihtuvuus ei ole liiallista. Tänä syksynä riveihin saatiin kolme uutta laulajaa.

– Aina tulee jotain uutta. Se pitää toiminnan vireänä. Me käymme joka toinen vuosi kuoromatkalla ulkomailla. Tänä vuonna kohde oli Puolan Krakova, parisenkymmentä vuotta kuorossa laulanut Outi Piirtola sanoo.

Ikonen sanoo laulumatkojen tekevän hyvää myös äänille, sillä reissuissa lauletaan päivittäin. Krakovassakin konsertteja oli useita eri kansainvälisten kuorojen kanssa.

Studiokuoro aloitti nuorisokuorona, mutta nyt sitä ei voi sellaiseksi enää sanoa. Yksi kuorolaisista veistelee, että kuorosta on tullut aikuisviihdekuoro. Ikonen sanoo, että kuoro on kypsien äänien kuoro.

– Meillä on täällä hyviä ääniä. Ikä ei vaikuta ääneen, jos siitä pitää huolta.

Osa kuorolaisista on ollut mukana toiminnassa neljäkymmentäkin vuotta. Näin esimerkiksi Maaria Manner.

– Tänne on tultu laulamaan ja pitkän kuorouran aikana elämän eri vaiheet koetaan yhdessä, hän sanoo ja hymyilee.

Juhlakonsertti ja vastaanotto 10.11. harjun Kampuksen vanhassa juhlasalissa. http://www.studiokuoro.fi