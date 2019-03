Nyt äänessä: minä, nainen – Esikoiskirjansa julkaisevat ovat yhä vanhempia ja koulutetumpia – ja tänä keväänä 80-prosenttisesti naisia

36 vuotta. Niin kauan nykyisin kestää, ennen kuin ihmistaimi keskimäärin kasvaa kirjailijaksi.

Suomen Kirjailijaliiton viime syksynä julkistaman tutkimuksen mukaan esikoiskirjailijoiden keski-ikä näyttäisi olevan hienoisessa nousussa, sillä vielä vuonna 2011 esikoisteos julkaistiin keskimäärin 33-vuotiaana. Kirjoittamista opettava Sinikka Vuola tervehtii kehitystä ilahtuneena.

– Se on erinomainen asia. Kun ihmisellä on ehkä jo päivätyö, perhettä ja kenties lapsia, on enemmän substanssia, mistä kirjoittaa, Vuola sanoo.

Vuolan kursseilla Kriittisessä Korkeakoulussa ja Kauniaisten Työväen Akatemiassa istuu vuosittain kymmeniä kirjailijan urasta haaveilevia. Kursseille on tunkua. Pirjo Rautiaisen Esikoiskirjailijasta kirjailijaksi -kirjan (Avain, 2013) mukaan kustantamot odottavat pöydilleen nykyisin yhä valmiimpia tapauksia, joten käsikirjoitusten hiominen jää pitkälti kirjoittajakoulujen harteille.

Vuolan mukaan kirjailijan urasta haaveilevat ovat sisäistäneet koulutuksen merkityksen hyvin.

– Sieltä niin sanotusta pystymetsästä ei tule käytännössä enää kukaan, eikä opiskelijoilla ole mitään Timo K. Mukka -tyyppisiä romanttisia fantasioita. Tämä asia on selvästi muuttunut viimeisten 15 vuoden aikana.

Siinä vaiheessa kun kirjoittajat julkaisevat esikoisteoksensa, heillä on tyypillisesti jo takanaan joko dramaturgian opintoja, kirjallisuuden opintoja yliopistossa, opiskelua Kriittisessä Korkeakoulussa tai Oriveden opiston kursseja.

– Lisäksi lavarunouden puolelta tulee nykyisin paljon sellaisia, joilla on jo olemassa yleisö teksteilleen. Kaikkiaan se joukko on todella heterogeeninen, Vuola hahmottelee.

Esikoiskirjan julkaiseminen on lähes aina vuosikausia kestävä prosessi. Vuola muistelee kuulleensa, että aikaa ensimmäisistä luonnoksista kustannussopimuksen saamiseen vierähtää keskimäärin seitsemän vuotta.

– Max Seeck on poikkeus, joka vahvistaa säännön. Hän alkoi vain yhtäkkiä kirjoittaa kesken lomamatkan, ja kirjasta tuli heti menestys, Vuola mainitsee.

Kustantamoille joka vuosi tarjottavista käsikirjoituksista vain noin prosentti ylittää julkaisukynnyksen, ja ani harvasta tulee kerta heitolla myyntimenestys. Pirjo Rautiaisen kirjassaan esittämän arvion mukaan suomalaista esikoisteosta myydään pääosin 500–2 000 kappaletta.

Kirjailijaliiton tutkimuksen mukaan asemansa vakiinnuttaneetkaan kirjailijat eivät ansaitse kirjallisella työllään kuin keskimäärin 2 300 euroa vuodessa. Loppuosa toimeentulosta on raavittava kasaan apurahoista, esiintymisistä ja kolumnien kirjoittamisesta – tai menemällä muihin töihin. Toisella ammatilla kirjailijuuttaan ilmoitti rahoittavansa neljä kymmenestä kirjailijasta.

Näitä melko julmilta vaikuttavia ulkokirjallisia seikkoja Vuola pitää kursseillaan esillä vain erikseen pyydettäessä. Muuten keskitytään itse asiaan eli kirjoittamisessa kehittymiseen ja itselle luontaisen ilmaisutyylin löytämiseen.

– Kyllä ihmisellä pitää olla unelmia, muutenhan täällä olisi aivan kauheaa! Vuola huomauttaa.

Vaikka kukaan ei osaa lopulta sanoa, mikä tekee ihmisestä kirjailijan, Vuolan kurssilaisia yhdistää taipumus lukea paljon ja monenlaisia tekstejä. Hän lisää, että ne jotka tavoittelevat kirjoittamisella vain jonkin tietyn aseman saavuttamista, karsiutuvat yleensä nopeasti joukosta.

– Ihmisen pitää viihtyä todella hyvin sanojen maailmassa tullakseen kirjailijaksi, Vuola summaa.

Se mitä toiveikkailta usein puuttuu, on realistinen käsitys kirjailijan työn luonteesta. Vuola kertoo tavanneensa kursseillaan paljon lahjakkaita kirjoittajia, joiden tie kirjailijaksi on lopulta katkennut säännöllisyyden ja työkurin puuttumiseen.

– Se on suurin yksittäinen este kirjoittamisen tiellä. Ihmiset eivät tajua, että tämä on ihan samanlaista työtä kuin mikä tahansa muukin. Sillä erotuksella tietysti, että olet lähes koko ajan yksin.

Kustantamoiden uutuuskatalogeja selaillessa vaikuttaa siltä, että esikoiset kirjoittavat usein enemmän tai vähemmän omasta itsestään tai sukunsa vaiheista. Tosipohjaisuus ja omaelämäkerrallisuus ovat myös asioita, joita markkinointiosastot mielellään korostavat. Hyvin menestyneen Pauliina Rauhalan vanavedessä markkinoille on ilmestynyt esimerkiksi useampia kasvukertomuksia, joissa nuori nainen tekee pesäeroa uskonnolliseen yhteisöön.

Vuola myöntää, että itseä läheltä on usein helppo lähteä liikkeelle.

– Nuoren ihmisen pitää tehdä siitä, mistä tekstiä helpoiten lähtee, hän arvelee.

Puhtaasti terapiamielessä kirjoitetut tekstit eivät kuitenkaan yleensä kanna kirjaksi asti. Vuola huomauttaa, että jos tarina kiinnittyy kovin vahvasti kirjoittajansa persoonaan, yliminä saattaa alkaa säädellä sanomisia, ja taiteellinen laatu kärsii.

– Kaikki taide on valintaa, ja se edellyttää aina rajauksia. Niitä voi olla vaikea tehdä, jos teksti on kovin omaelämäkerrallista. Mutta ne, joiden kohdalla omasta elämästä kirjoittaminen toimii, ovat genressä yleensä niin taitavia, että teksti toimisi hyvin riippumatta siitä, onko taustalla omaelämäkerrallisuutta vai ei.

Vuola uskoo, että autofiktiivinen kerrontatapa tulee jatkossa vain vahvistumaan. Hän arvelee, että esikoisteosten joukossa nähdään jatkossa yhä enemmän myös erilaisia tyylikokeiluja, esimerkiksi pirstaleista episodikirjoittamista eeppisen tarinanrakentelun sijaan.

– Myös itsestään tietoinen kerronta tuntuisi olevan nousussa, mutta koskaan ei voi tietää, mistä se seuraava kova juttu tulee. Kustantamot haluavatkin ennen kaikkea pitkän linjan kirjoittajia, joiden kanssa voi tehdä useita erilaisia kirjoja. Mitään ilmaisutyylejä koskevia toivomuksia en ole siltä suunnalta koskaan saanut.

Tänä keväänä julkaistavien esikoisromaanien perusteella voisi päätellä, että mieskirjailija on Suomessa kohta uhanalainen laji. Suurimpien kustantamoiden kymmenen esikoisromaanin kevätkattauksesta vain kaksi on miesten tekemää kirjaa.

Vuolan mukaan puheet mieskirjailijan kuolemasta ovat kuitenkin vahvasti liioiteltuja.

– Kursseilla näkyy miehiä ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Minkäänlaista naisistumiskehitystä en ole yhdeksässä vuodessa havainnut, hän vakuuttaa.

Tämän kevään esikoisromaaneista Vuola on itse ehtinyt lukea vain Johanna Laitilan Lilium regalen, jossa sodan kokeneen sukupolven kohtalot risteävät nykyajan kanssa. Kritiikeissä Rovaniemeltä kotoisin oleva Laitila on jo ehditty liittää osaksi verevien pohjoisten kertojien pitkää jatkumoa.

– Pidin Laitilan kirjasta paljon, se oli vahva avaus, lauseitaan myöten hiottu. Nykyään esikoisteoksia yhdistääkin usein se, että moni niistä ei vaikuta lainkaan esikoiselta.