OKM:lta 960000 euroa kulttuuriviennin edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 960 000 euroa avustuksia kulttuuriviennin edistämiseen.

Tukea sai viisi vienninedistämishanketta: Music Finlandin Fast Track -ohjelma ja uuden Fast Track -kasvuohjelman käynnistäminen (300 000 e), Tanssin tiedotuskeskuksen tanssin ja sirkuksen välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke (220 000 e), Ace-Production Ab:n Edinburghin Fringe festivaalilla järjestettävä From Start to Finnish -showcase (220 000 e), Aalto-korkeakoulusäätiön Fashion in Helsinki -hanke (160 000 e) sekä Suomen Lontoon instituutin av-alan, musiikin ja esittävien taiteiden tuottajien, agenttien ja managerien verkostoitumisen hanke (60 000 e).

”Music Finlandin Fast Track on osoittanut toimivuutensa, mutta nyt myönnetty avustus nostaa sen uudelle tasolle ja mahdollistaa vienninedistämispalveluiden tarjoamisen myös uusille huipulle pyrkiville yrityksille”, arvioi kulttuuriministeri Sampo Terho.