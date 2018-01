Objektiseksuaaliksi tunnustautuva Erika Eiffel, 45, tuntee seksuaalista vetoa esineisiin

Pienen helsinkiläisen gallerian lattialla seisoo kapea giljotiini. Seinillä on valokuvasuurennoksia ja mitaleita, sivupöydällä kaksi giljotiinin pienoismallia. Näyttelyn juuri pystyttänyt Erika Eiffel, 45, sanoo giljotiinia partnerikseen.

– Tähän suhteeseen on liittynyt paljon häpeää. Vähän sama kuin rakastaisi ihmistä, joka on vankilassa, sanoo Eiffel.

Erika Eiffel – aiemmin Erika LaBrie – tuntee seksuaalista vetoa esineisiin. Ei kaikkiin eikä mihin tahansa esineisiin, vaan esimerkiksi F-15-hävittäjään, nosturiin, moniin siltoihin sekä Eiffel-torniin.

Ihastuminen F-15-hävittäjään vei Erika Eiffelin Yhdysvaltain Air Force Academyyn, rakastuminen katana-miekkaan Japaniin opiskelemaan perinteistä miekkailua. Intohimoinen suhde jouseen toi loistavan, joskin lyhyen menestyksen jousiampujana.

"Minulla oli tunteita siltaa kohtaan"

Erika Eiffel kertoo olleensa objektiseksuaali niin kauan kuin muistaa. Maanantaina avattu näyttely on hyvin henkilökohtainen, mutta myös tapa tehdä harvinaista ryhmää tunnetuksi.

– Siinä iässä, kun useimmat tytöt alkavat tykätä pojista, minulla oli tunteita siltaa kohtaan. Noin 14-vuotiaana ymmärsin, että kaikki ihmiset eivät ole kuten minä, kertoo Eiffel.

Erika Eiffel meni naimisiin Eiffel-tornin kanssa vuonna 2007.

Lapsena ja nuorena Erika LaBrietä palloteltiin sijaisperheestä toiseen. Moni ihminen ei osoittautunut luottamuksen arvoiseksi. Se ei kuitenkaan hänen mielestään ole esineisiin rakastumisen taustalla.

– En ole ainoa, jolla on ollut lapsena vaikeaa. Minä vain olen tällainen, hän sanoo.

"Jonkin verran harvinaista"

Seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell Sexpo-säätiöstä kertoo, että objektiseksuaalisuudessa ihmisen seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu elottomiin esineisiin – esimerkiksi koneisiin tai rakennuksiin. Miksi näin tapahtuu, ei Sundellin mukaan tiedetä.

– Se on jonkin verran harvinaista, mutta toisaalta myös asia, josta ihmiset eivät kovin paljon puhu. Se on vähän erityisempi seksuaalisuuden muoto, sanoo Sundell.

Erika Eiffelin perustamassa objektiseksuaalien yhdistyksessä on noin 400 jäsentä useista eri maista. Eiffelin mukaan osa heistä on hänen itsensä tavoin animisteja eli kokee esineet sielullisina. Osalla taas on Aspergerin oireyhtymä, johon voi liittyä vaikeuksia kommunikoida ihmisten kanssa.

Tästä on kysymys: LaBriestä tuli Eiffel

– Vuonna 1972 syntynyt Erika Eiffel on kotoisin Yhdysvalloista, mutta asuu nykyään Berliinissä.

– Hän liittyi Yhdysvaltain asevoimiin vuonna 1990.

– Alkuperäisen sukunimensä LaBrie hän vaihtoi Eiffeliksi vuonna 2007. Tuolloin hän liittyi Eiffel-torniin omalla sitoutumisseremonialla.

– Vuosina 2003–2009 Erika Eiffel voitti useita arvokisamitaleja jousiammunnassa.

– Vuonna 2008 hän perusti objektiseksuaalien yhdistyksen OS Internationalen.

– Erika Eiffelistä on tehty useita dokumentteja.

– Janne Flinkkilän kirjoittama elämäkertakirja Rautaiset rakastajat – Matka Erika Eiffelin maailmaan ilmestyi vuonna 2012.

Erika Eiffelin näyttely Fressie - The Untold Iron Lover 9.-14. tammikuuta Creat Space -galleriassa Helsingissä.