Oh hoh, mikä lastenkirja: Mestarietsivä Peppunen on päättelyn nero, jolla on pylly päänä

Mestarietsivä Peppunen (Nemo) on yksi syksyn lastenkirjauutuuksia. Japanilaisten kirjailija Yoko Tanakan ja kuvittaja Masahide Fukasawan teoksessa päähenkilö on yksityisetsivä, joka ratkoo rikokset ja pienemmätkin mysteerit sherlockholmesmaisella päättelykyvyllään. Mukana on myös pientä lukijaa koukuttavia muisti- ja hoksaamistehtäviä.

Yksi asia Mestarietsivä Peppusessa on todennäköisesti toisin kuin yhdessäkään toisessa suomeksi koskaan julkaistussa lasten kuvakirjassa. Päähenkilöllä on pylly päänä.

Tai itse asiassa kyseessä on jonkinmoinen pään ja pyllyn hybridi. On kankut, mutta on myös silmät ja tukka. Taitaa olla suukin, sillä mestarietsivä muun muassa juo teetä. Eräänlaisena supervoimana sankarilla on ihmeellinen pääpyllystä päästettävä pieru, jolla hän lamaannuttaa rikollisen.

Peppusella on apulainenkin. Hänen nimensä on englanninkielinen värin nimi. Tässä vaiheessa saattaa olla jo helppo arvata, että apulainen ei ole nimeltään esimerkiksi Blue (sininen) tai Green (vihreä).

Tietysti hän on Brown (ruskea).

Suomalaiseen kulttuurikoodistoon kasvanut aikuislukija saattaa kokea edellä kuvatun hieman hämmentävänä. Japanilaisen kansanperinteen ja populaarikulttuurin yleislinjaan mestarietsivä Peppusen merkillinen pää sopii kuitenkin hyvin. Alapääasiain käsittelyyn ja varsin estottomaan alapäähuumorin viljelyyn saattaa Japanissa nimittäin törmätä valtavirtajulkaisuissakin, sanovat asiaa tuntevat.

Kymmenisen vuotta sitten Suomen-ensi-iltansa sai japanilaisen Studio Ghiblin animaatioelokuva Pom Poko. Studio Ghibli tunnetaan parhaiten mestariohjaaja Hayao Miyazakin teoksista. Pom Pokon on ohjannut toinen japanilaissuuruus, Isao Takahata (1935–2018).

Pom Pokossa seikkailevat tanukit, muotoaan muuttavat supikoiraolennot. Tanuki on perinteinen japanilainen taruhahmo, jonka erityispiirre on "maagiset" kivespussit. Niitä voi käyttää monenlaiseen: Pom Poko -elokuvassa tanukit muuttavat kivespussinsa muun muassa liitimiksi ja lyömäaseiksi, joilla ne taistelevat kotimetsäänsä uhkaavia ihmisiä vastaan.

Pyllypää-yhdistelmäkin on Japanissa tunnettu jo aikojen takaa. Vapaa tietosanakirja Wikipedia kertoo olennosta nimeltä Shirime, jonka samurai vanhan tarun mukaan kohtasi matkallaan Kiotoon. Shirimellä on peräaukon tilalla hohtava silmä.

Sopii huomata, että Mestarietsivä Peppusessa alapäähuumoria on loppujen lopuksi todella vähän. Päähenkilön anatomian erityislaatuisuutta ei millään tavalla alleviivata.