Oopperan ja baletin videopalvelu saavuttanut suuren suosion

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö Stage24 on saavuttanut suuren suosion kevään koronavirusepidemian aikana.

Alkuvuoden aikana Stage24:n tallennesivuja on ladattu lähes puoli miljoonaa kertaa, mikä on kaksikymmenkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Huhtikuussa tallennesivuja on ladattu keskimäärin jopa 10 000 kertaa päivässä.

Suosituin tallenne on ollut Pieni merenneito -baletti, joka keräsi julkaisupäivänään lähes 60 000 sivulatausta. Huhtikuun loppuun mennessä Pieni merenneito oli kerännyt jo yli 120 000 latausta. Saman verran sivulatauksia on kerännyt myös Peppi Pitkätossu -baletin tallenne.

– Olemme iloisia, että yleisö on löytänyt Stage24-palvelumme ja olemme voineet palvella oopperan ja baletin ystäviä myös esitystoiminnan keskeydyttyä, sanoo viestintäjohtaja Liisa Riekki tiedotteessa.

----

Suorat linkit julkaistuihin esityksiin Stage24-palvelusta