Oopperan kummitus avaa kaupunginteatterin syyskauden – Ison näyttämön tekniikan hajoaminen saattoi olla sille onnenpotku

Jyväskylän kaupunginteatterin syyskauden avaa lauantaina musikaali Phantom – Pariisin oopperan kummitus.

Ei, se ei ole se Andrew Lloyd Webberin ja Richard Stilgoen versio, joka myi Kansallisoopperan ilta toisensa jälkeen täpösentäyteen. Jyväskylässä nähdään Arthur Kopitin kirjoittama ja Maury Yestonin säveltämä musikaali, joka on hyvin maineikas sekin.

Ja saattaa olla hyvä, että nähdään nimenomaan se. Sillä vaikka Webberin teos on tunnetumpi, saattaa tämä olla parempi – ainakin jos työryhmää on uskominen.

Tuotannon lehdistötilaisuudessa viime torstaina Kopitin version plus-puoliksi mainittiin muun muassa suurempi uskollisuus alkuperäisromaanille, naispäähenkilö Christinen esittäminen aktiivisena, omaehtoisena toimijana, runsaampi huumori, viihdyttävämpi musiikki sekä syvällisempi henkilöhahmojen ja heidän välisten suhteidensa kuvaus.

Mutta mikä on tarinan ydinaihe?

– Mahdoton rakkaus, arvioi miespääosan esittäjä, parhaiten ooppera- ja konserttilavoilta tunnettu Riku Pelo.

Pelo on Kummitus eli Erik, Christinen roolissa vuorottelevat Johanna Isokoski ja Saara Jokiaho.

Pelo ja Isokoski vierailevat Jyväskylän kaupunginteatterin tuotannossa nyt ensimmäistä kertaa. Jälkimmäiselle Jyväskylä ei ole muillakaan tavoin tuttu kaupunki, mutta Pelo opiskeli täällä 1990-luvulla.

Gaston Lerouxin romaaniin (1910) perustuvan musikaalin tarina saattaa olla monelle tuttu, mutta kertauksena: Pariisin oopperan kellareissa asustaa rujo, perheensä hylkäämä, sosiaalisesti taitamaton ja taiteeseen äärimmäis-överisti suhtautuva Erik, jota luullaan peräti kummitukseksi. Erik kohtaa puvustamoon palkatun Christinen, ja ryhtyy tämän lauluvalmentajaksi. Pari rakastuu, mutta ikävä kyllä Christinellä olisi vientiä toiseenkin suuntaan. Hemmetinmoinen kolmiodraamahässäkkä kaunotar ja hirviö -kierteellä, ja Christine-rukalla on ankara valinnan paikka. Ja loppu on – surullinen vai onnellinen?

– Riippuu katsojasta ja siitä, mitä tarinalinjaa tämä seuraa, sanoo Jokiaho.

– Katsojalle jätetään varaa oman tulkinnan muodostamiseen – mikä on esittäjien kannalta aivan ihana juttu, Isokoski sanoo.

Jokiahon mukaan lopusta löytyy riipivyyttä ja ”jonkinlainen katharsis”, Isokoski näkee siellä ”kaiken ylle nousevaa kauneutta”.

Onko tippa linssissä -takuu?

– Kyllä näin väittäisin, Isokoski sanoo.

– Siellä on yksi kohta, jossa minulta aina kostuu silmä, vaikka olen nähnyt tämän jo monta kertaa, Jokiaho sanoo.

On hyvin epätavallista, että Jokiaho pääsee näkemään esityksen, jossa hän on mukana. Roolin jakaminen kahden näyttelijän kesken on Jyväskylän kaupunginteatterissa ja suurimmassa osassa muitakin maakuntateattereita käynyt hyvin harvinaiseksi.

Tälläkään kertaa jakaminen ei ollut alunperin suunnitelmissa. Keväällä Jokiahon ääni käheytyi, ja asiaan varauduttiin kiinnittämällä Isokoski tuotantoon. Jokiahon ääni alkoi kestää, kun tämä vaihtoi astmalääkitystään.

Miten merkittävän turvantunteen siitä saa, kun tietää, että ei ole pakko mennä esimerkiksi keuhkokuumeessa lavalle?

Isokosken mukaan syntyvä henkinen selkänoja on aivan valtava.

– Olihan se ihan järjetöntä, minkälaisissa taudeissa sitä on esiintynyt. Peter Panin roolin olen esittänyt keuhkoputkentulehduksessa, missä ei ollut yhtään järkeä, Jokiaho muistelee.

Jokiaho arvioi, että kaksoismiehitys myös vähentää sairastelua, kun näyttelijän stressitaso laskee.

– En muista olleeni koskaan näin rennoilla fiiliksillä ennen ensi-iltaa.

Ensi-illassa Christinen roolin tekee Isokoski. Se, kumpi esiintyjistä minäkin iltana on vuorossa, selviää muun muassa teatterin verkkosivuilta.

Peruspalikat pysyvät esityksestä toiseen samoina. Pikkiriikkisiä muutoksia on musiikissa: esimerkiksi muutamassa kohdassa Christinen laulumelodia on eri riippuen siitä, kumpi esiintyjä on vuorossa.

Riku Pelolle vastanäyttelijän vaihtumisella on virkeyttävä vaikutus.

– Saaralla ja Johannalla saattaa olla eroja ajoituksessa ja vähän näyttämöasemissakin. Toinen voi tehdä jonkin asian hieman eri tavalla. Tällaisessa tilanteessa pysyy pakostakin älyttömän hyvin hereillä.

Huomionarvoista on, että tarinassa Kummitus asustaa nimenomaan taidelaitoksen alaisessa maailmassa.

Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön alaisessa maailmassa ei ongelmia aiheuta mikään tuntematon ja kammoittava olento vaan toimimaton tekniikka. Lavanostimen romahdus viime helmikuussa johti turvallisuussyistä nostimien käyttökieltoon, eikä tekniikkaa saada kuntoon kuin aikaisintaan ensi kesänä.

Oopperan kummitus -musikaali oli jo ehditty suunnitella toteutettavaksi siten, että nostimilla olisi ollut suuri merkitys näyttämökuvan luomisessa ja sen muuttamisessa esityksen aikana. Keväällä esitys oli suunniteltava uudestaan siten, että käytössä on vain tasalattia.

Ja se oli ohjaaja Maiju Sallaksen mielestä lopulta – onnenpotku!

– Lavatekniikan rikkoutuminen ja sen aiheuttamat seuraukset eivät tietenkään ole mukava asia. Oopperan kummitukselle uudelleensuunnittelu teki kuitenkin hyvää – tajusimme muun muassa, miten asioita voi tehdä yksinkertaisemmin ja kevyemmin, Sallas sanoo.

Aiemmin Maiju Sallas on ohjannut Jyväskylän kaupunginteatterille kerran: lastennäytelmä Ruhtinaan peili nähtiin suurella näyttämöllä aivan 2000-luvun alussa.