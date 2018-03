Oscar-voittaja Eddie Redmayne sai unelmatyön – sankariroolissa myös Game of Thrones -tähti

– Haju on aikamoinen.

Aardman-hankkeen rinnalla Redmayne kuvasi Harry Potterin maailmaan sijoittuvia Ihmeotukset ja niiden asuinpaikat -elokuvia. Niistä toinen valmistuu tämän vuoden lopulla, ja ensimmäisen menestyksen perusteella elokuvasarja on rahasampo. Ihmeolennot -sarjassakin hän esittää mitä hyväntahtoisinta hahmoa, Lisko Scamanderia. Pelkkiä pehmorooleja ura ei silti ole ollut. Teatterissa Redmayne on nähty myös Shakespeare-tulkinnoissa.

Luolamies on myös urheiluelokuva. Tukin heimo ottaa jalkapallokentällä mittaa valloittajakansasta. Panoksena on luolamiesten vapaus.

– Hän on poikkeuksellisen lämmin ihminen. Hänen maailmankuvaansa ei kuulu kyynisyys, Redmayne kuvailee.

Siihen syynä on Park, jota näyttelijä kuvailee yhtä optimistiseksi kuin roolihahmoaan Tukia.

– Usein kun tekee elokuvaa, jonka on määrä välittää katsojalle tietty tunnetila, itse kuvausprosessi on ihan muuta. Luolamiehen tekeminen oli yhtä juhlaa, aivan riemastuttava prosessi.

Nyt Redmaynea kuullaan Luolamies-animaation englanninkielisen version pääosassa kivikauden heimon pelastavana Tukina. Luolamiehen on ohjannut Nick Park , joka tunnetaan myös Wallacen ja Gromitin luojana. Vaikka näyttelijöiden ei ole syytä odottaa suhtautuvan uusiin elokuviinsa julkisuudessa muuten kuin kehuen, Redmaynen tapa ylistää Parkia on perusteluiltaan uskottava.

Oscar-voittaja kertoo rakastavansa Wallacea ja Gromitia, jotka ovat muovailuvaha-animaatioistaan tunnetun brittituotantoyhtiön suosituimmat hahmot. Toinen hänen suosikkinsa on Creature Comforts -lyhytelokuvasarja.

– Muun muassa Wallace ja Gromit- ja Late Lammas -hahmoista tunnetun Aardman-animaatiotalon uusi elokuva, jonka on ohjannut Nick Park.

– Englanninkielisen version sankarirooleissa ovat Eddie Redmayne ja Game of Thrones -tähti Maisie Williams ja pääkelminä Tom Hiddleston.

– Suomenkielisen version äänirooleissa kuullaan Riku Niemistä, Jenny Pitkästä ja Antti Pääkköstä

– Ohjaaja Park on kuvaillut Luolamiestä kunnianosoitukseksi Ray Harryhausenin stop motion -erikoistehosteille esihistoriallisissa seikkailuelokuvissa Miljoona vuotta e.K.r. ja The Valley of Gwangi.

– Näyttelijä Eddie Redmayne kehuu Parkin intohimoa ja osaamista: ”Kun teimme äänityksiä, Nick lausui mielestäni repliikit aina paremmin kuin minä. Hänen pitäisi tehdä elokuviensa äänirooleja itse.”