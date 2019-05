Ota tästä haltuun Euroviisujen kisakalenteri – viisusirkus pyörähtää käyntiin tiistaina

Eurovision-laulukilpailun semifinaalit sekä finaali käydään tänä vuonna Israelissa monitoimihalli Expo Tel Avivissa.

Ensimmäinen semifinaali tiistaina 14.5.

– Kypros, Tamta: Replay

– Montenegro, D mol: Heaven

– Suomi, Darude feat. Sebastian Rejman: Look Away

– Puola, Tulia: Fire of Love (Pali sie)

– Slovenia, Zala Kralj & Gasper Santl: Sebi

– Tshekki, Lake Malawi: Friend of a Friend

– Unkari, Joci Papai: Az én apam

– Valko-Venäjä, Zena: Like It

– Serbia, Nevena Bozovic: Kruna

– Belgia, Eliot: Wake Up

– Georgia, Oto Nemsadze: Keep on Going

– Australia, Kate Miller-Heidke: Zero Gravity

– Islanti, Hatari: Hatrid mun sigra

– Viro, Victor Crone: Storm

– Portugali, Conan Osiris: Telemoveis

– Kreikka, Katerine Duska: Better Love

– San Marino, Serhat: Say Na Na Na

Toinen semifinaali torstaina 16.5.

– Armenia, Srbuk: Walking Out

– Irlanti, Sarah McTernan: 22

– Moldova, Anna Odobescu: Stay

– Sveitsi, Luca Hänni: She Got Me

– Latvia, Carousel: That Night

– Romania, Ester Peony: On a Sunday

– Tanska, Leonora: Love Is Forever

– Ruotsi, John Lundvik: Too Late For Love

– Itävalta, Paenda: Limits

– Kroatia, Roko: The Dream

– Malta, Michela: Chameleon

– Liettua, Jurij Veklenko: Run With The Lions

– Venäjä, Sergei Lazarev: Scream

– Albania, Jonida Maliqi: Ktheju tokës

– Norja, KEiiNO: Spirit in the Sky

– Hollanti, Duncan Laurence: Arcade

– Pohjois-Makedonia, Tamara Todevska: Proud

– Azerbaidzan, Chingiz: Truth

Finaali lauantaina 18.5.

Finaalissa kisaavat semifinaaleista jatkoon päässeet 20 maata. Finaalissa ovat automaattisesti isäntämaa Israel ja viisi isoa rahoittajamaata.

– Israel, Kobi Marimi: Home

– Britannia, Michael Rice: Bigger Than Us

– Espanja, Miki: La Venda

– Italia, Mahmood: Soldi

– Saksa, S!sters: Sister

– Ranska, Bilal Hassani: Roi