Ozzy Osbournen Suomen-konsertti siirtyy artistin sairauden vuoksi

Rockveteraani Ozzy Osbournen, 70, helmikuista Helsingin-konserttia lykätään artistin pitkittyneen sairauden vuoksi.

Artistin Facebook-sivulla kerrotaan, että koko No More Tours 2 -kiertuetta Euroopassa on lykätty. Artistin ylähengitysteiden kerrotaan tulehtuneen, ja Osbournen mukaan kiertueen alkua lykätään syyskuulle.