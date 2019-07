Pääosassa Alvarin sijaan Aino-vaimo – Draamaesityksessä Aino Aalto kierrättää katsojia Jyväskylän Aalto-kohteissa

Esitys haastaa katsomaan kaupunkia uudella tapaa. Ja nyt. Laittakaa puhelimet äänettömälle, näyttelijä Annu Sankilampi sanoo ja poistuu Aalto-salin aulasta.

Hän lupaa tulla kohta takaisin, mutta tällä kertaa Aino Aallon saappaissa tai pikemminkin nyörikengissä.

On käynnistymässä Aalto kylässä, Teatterikone-ryhmän liikkuva ja osallistava esitys. Tuottaja Laura Eteläaho jakaa katsojille käsiohjelmat.

Aalto kylässä esittää yllättäviäkin kysymyksiä ja haastaa osallistujat kertomaan heränneistä tuntemuksista. Ääneen ei kuitenkaan tarvitse kertoa, ajatuksia pyydetään kirjoittamaan käsiohjelman tyhjille sivuille.

Aino Aalto astuu estradille vetäytyvänä, ujona ja vähän anteeksipyytävänä.

– Minä olen Aino Aalto. Toivottavasti teistä ei joku nyt pety, että HÄN ei ole täällä. Hän ei ole täällä, koska hän on kuollut. Tosin niin olen minäkin, Sankilammen esittämä Aino aloittaa.

Aino Aallon syntymästä tuli tänä vuonna 125 vuotta ja kuolemastakin 70. Hänen eläessään Alvar ja Aino Aalto oli käsite, joka takasi laadun, vision ja tekemisen tason. Syöpään 54-vuotiaana menehtyneen Ainon merkitys on kuitenkin haalistunut. Nyt hän on monelle asiaan vihkiytymättömälle vain kuuluisan arkkitehdin vaimo. Ei Suomen 14. naisarkkitehti, Artekin toimitusjohtaja-suunnittelija ja Alvarin aisapari, jota ilman moni suunnitelma olisi saattanut jäädä toteutumatta.

– Alvar visioi, ja minä katsoin, miten ideat voi toteuttaa. Minä olin järki ja Alvar tunne, Aino sanoo.

Aalto kylässä on kaupunkikierroksen, iltapäiväkävelyn ja näytelmän fuusio, jossa koko kaupunki Aalto-rakennuksineen toimii lavasteena. Matkaa kertyy pari kilometriä ja vauhti on rauhallinen.

– Kiinnittäkää huomiota yksityiskohtiin, Aino sanoo.

Kun ryhmä lähtee kaupunginteatterilta, lokki kaartaa taivaalla näyttävän kierroksen. Sen voisi melkein luulla kuuluvan esitykseen ja ehkä se kuuluukin.

Kulkiessaan yliopiston päärakennuksen ohi, Aino pyyhkäisee kädellään punatiilistä seinää.

– Alvar rakasti polttoviallisia ja kolhiintuneita tiiliä, hän sanoo.

Vaikka Alvar on läsnä Aalto kylässä -esityksessä, on hän sivuroolissa. Nyt on Ainon aika. Aino puhuu elämästä, kuolemasta, rakkaudesta, perheestä, intohimosta ja luopumisesta.

Teatterikoneen liikkuva esitys syntyi Alvar Aallon elämäkerran ja Aino Aaltoa käsittelevän teoksen pohjalta. Sankilampi sanoo, että tietopohjaista aineistoa on vähän.

Sankilammelle oikean ihmisen nahkoihin hyppääminen on uudenlainen kokemus, joka pakotti punnitsemaan uskollisen esittämisen ja fiktionalisoimisen rajoja.

– Jouduin miettimään monessa kohtaa, voinko sanoa näin ja voinko vetää tällaisia johtopäätöksiä asioista, kun tarkkaa tietoa ei ole.

Syntyi teos, joka ei provosoi, syytä tai vaadi huomiota päähenkilölleen. Se näyttää Ainon, joka ansaitsee tulla nähdyksi.

Aalto kylässä -esitykset Jyväskylän Kesässä tänään torstaina 4.7. ja maanantaina 8.7.