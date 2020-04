Pääsiäisen pitkinä pyhinä voi nauttia konserteista ja muusta kulttuurista kotisohvalta

Mitä tehdä pääsiäisen pitkinä pyhinä, kun kulttuurinnälkä vaivaa, mutta paikat eivät ole auki? Monet alan toimijat vastaavat tarpeeseen tarjoamalla kulttuuria koteihin virtuaalisten työkalujen välityksellä.

STT kokosi vinkkejä viikonvaihteeseen sekä Suomesta että ulkomailta. Osa viihteestä on maksullista ja osassa maksu on vapaaehtoinen, mutta monenlaista on tarjolla myös täysin ilmaiseksi.

Musiikkia: Oopperalegenda esiintyy tyhjässä katedraalissa, klubitunnelmaa kotiin

– Kotimaista elävää musiikkia kaipaaville suureksi avuksi on verkkosivu Koronakonsertit.fi, jossa tapahtumien järjestäjät ja muusikot voivat ilmoittaa tulevista keikoistaan. Keikkoja näytetään esimerkiksi Facebookissa ja Youtubessa.

Pitkänäperjantaina keikkoja tekevät esimerkiksi Samuli Edelmann & Rajaton ja Arttu Wiskari. Lisäksi tarjolla on Turun filharmonista orkesteria ja Johannes-passio Kallion kirkosta.

Lauantaille luvassa on muun muassa Kotiteollisuutta, Pekka Kuusistoa ja Brother Firetribea. Sunnuntaina pääsee seuraamaan pääsiäiskonserttia, ja maanantaina livenä kuuluu muun muassa Brown Stripesin keikka. Klubitunnelmaa tarjoilee pääsiäisen ajan SWÄGin Isolation Club Weekender.

– Lippu.fin, Rockwayn ja Muusikkojen liiton verkkoalusta Keikalla.fi näyttää artistien esiintymisiä. Pitkänperjantain iltana esiintyy Ben Granfelt, ja pääsiäislauantaille listalla näkyy Sami Saari ja Jazzpojat.

– Pääsiäissunnuntaina italialainen oopperalegenda Andrea Bocelli esiintyy koronan koettelemassa Milanossa Duomon katedraalissa. Katedraali on suljettu yleisöltä, joten Bocellilla on seuranaan ainoastaan häntä säestävä urkuri Emanuele Vianelli. Music for Hope -konsertti lähetetään suorana Bocellin Youtube-kanavalla iltakahdeksalta Suomen aikaa.

– Monet jo aiemmin järjestetyt "koronakonsertit" ovat edelleen nähtävillä tallenteina. Jos siis jokin keikka jäi välistä, kannattaa käydä artistin, yhtyeen tai orkesterin sivuilla kurkkaamassa, onko video edelleen esillä. Esimerkiksi Global Citizen ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat yhteistyössä monien tunnetuiden muusikoiden kanssa järjestäneet Together at Home -keikkoja, jotka ovat live-esiintymisen jälkeenkin nähtävillä Youtubessa.

– Useat artistit ja yhtyeet, vaikkapa Radiohead ja Bruce Springsteen, ovat julkaisseet tallenteita vanhoista keikoistaan. Näin ovat toimineet myös monet oopperatalot ja sinfoniaorkesterit. Kannattaa siis pitää silmällä oman suosikkinsa sosiaalista mediaa ja verkkosivuja, sillä tarjolla voi olla vanhoja helmiä. Näin pääsee konserttimatkan ohella aikamatkalle.

Museoita: Kierrä nähtävyyksiä kotona ja kaukana

– Kun museoihin ei pääse, eri paikat esittelevät valikoimiaan nyt virtuaalisesti. Kansallisgalleria esittelee museoidensa eli Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmia verkkosivullaan. Finna.fi-verkkopalvelussa pääsee myös selaamaan kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistoja. Kokoelmia on myös museoiden omilla sivuilla, kuten Urheilumuseolla.

– Museot tarjoavat myös virtuaalikierroksia, eli kokoelman selaamisen sijaan voi "kulkea" sisällä museossa. Palvelu on tarjolla esimerkiksi Suomen lasimuseolla, Didrichsenin taidemuseolla, Suomen metsäst ysmuseolla ja Helsingin kaupunginmuseolla.

– Myös maailmalla museoihin pääsee tutustumaan virtuaalisesti vailla tartuntariskiä ja huomattavan pienellä hiilijalanjäljellä. Googlen Arts & Culture -sivustolla on kumppanimuseoita eri puolilta maailmaa, ja pääseepä palvelun kautta virtuaaliselle kiertomatkalle myös esimerkiksi Valkoiseen taloon.

Teatteria: Kotona tehtyä kotimaista, huippulaatua ulkomailta ja siltä väliltä

– Teattereiden sulkeminen ja esitysten peruminen ovat tyhjentäneet monien esiintymisen ammattilaisten kalenterit. Nyt mitä moninaisimpia näytöksiä on nähtävillä muun muassa Facebook-sivulla nimeltä Karanteeniteatteri. Kuvauksensa mukaan sivusto tuo "livestriimattuja esityksiä, lukudraamaa, runoutta, lauluiltoja suoraan katsojien kotiin". Omalla Youtube-kanavallaan toimii puolestaan teatteri Koronankohottamat, jonka tuotanto toteutetaan suositusten mukaisesti etänä muun muassa videopuheluiden avulla.

– Verkossa on myös kansainvälistä huipputeatteria. Esimerkiksi Lontoossa sijaitseva National Theatre julkaisee joka torstai näytelmän, joka on katsottavissa viikon ajan. Broadway-esitysten tallenteita kuukausimaksulla näyttävä BroadwayHD antaa nyt koronaviruksen aikana palveluunsa seitsemän päivän ilmaisen kokeilujakson.