Päivi Hintsanen toi Korpilahden satamaan merirosvokissan ja porkkanavarkaan

Höyry-gallerian Kesätilassa Korpilahdella Merirosvokissa katsoo seinältä ja Lohikäärmeinen köyristää selkäänsä. Surullinen ilmapalloonisti on saanut vierelleen toisen vieläkin surullisemman Porkkanavarkaalla on esiliina täynnä porkkanoita. Kuvittaja Päivi Hintsasen Kissoja, omituisia otuksia & merirosvoja (ja merirosvokissa) on esillä kesätilassa syyskuun loppuun.

Hintsasen sarjakuvamainen piirrosmaailma lähti aikanaan liikkeelle uniikeista, käsinpiirretyistä värityskuvista. Hullutteleva satuhahmojen maailma on taiteilijalle itselleenkin oiva pakopaikka muun taiteen tekemisen keskellä.

– On vaikea murehtia mistään, kun piirtelee pilvikuvioisia kissoja ja kukallisia dinosauruksia, Hintsanen sanoo.

– En useinkaan pyhitä päiviä yhdelle tekemiselle. Toki joskus prosessit ovat niin keskittymistä vaativia, että pitää fokusoitua yksinomaan sen yhden asian tekemiseen, eikä aivo lipsahda silloin työskentelemään minkään muun kanssa. Mutta usein käy niin, että kun kirjoittelen ja piirtelen muistikirjaani mieleen juolahtaneita juttuja, samalle sivulle kertyy vaikka minkä sortin luonnoksia: osa menee sinne kuvataiteilija-osastolle, osa kuvittajan työpöydälle, ja osa ties minne.

Hintsanen kutsuu itseään näyttelyn tiedotteessa hauskasti kuvittelijaksi. Hän siis kuvittelee sadunomaiset hahmonsa ja kuvittaa ne. Hän sanoo vaihtavansa titteliä tilanteen ja töiden mukaan. Joskus titteli on mediataiteilija, joskus kuvittaja, toisinaan kuvittelija ja sitten taas kuvataiteilija.

– Titteli tuo mukanaan ennakko-odotukset. Koin tämän ensimmäisen kerran, kun olin tehnyt pääasiassa mediataidetta ja pidin ensimmäisiä kuvanäyttelyjäni. Mediataiteilija-titteli oli silloin jo juurtunut niin, että vaikka sitä ei juuri mainittu näyttelymateriaaleissa, ihmiset tulivat katsomaan mediataidetta ja ihmettelivät, että missä se mediataide oikein luuraa. Se oli aika turhauttavaa, hän sanoo.

Hintsanen sanoo pitävänsä Höyryn Kesätilan jälkeen näyttelytaukoa, jotta aikaa jäisi töiden roudaamisen sijaan myös luovaan työhön.

– Aikomukseni on keskittyä loppuvuoden ajan kirjoitusprojekteihini. Työn alla on parikin pienimuotoista tietokirjaa väreistä ja viime vuonna ilmestyneen Kyynelpuutarhurin päiväkirjan kääntäminen englanniksi. Se on taas hyppy jälleen kerran ihan toiselle puolelle pelikenttää, hän sanoo.

Kissoja, omituisia otuksia & merirosvoja (ja merirosvokissa) -näyttely Höyry-gallerian kesätilassa 30.9. asti.