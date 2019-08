Pätkäpesti Suomessa ja sen onnistunut ajoitus houkuttelivat Esa-Pekka Salosen Wagnerin jättiteoksen pariin: "Kaikki kuulosti hyvältä"

Nibelungin sormus on ihmiskunnan suurinta perintöä, se menee sinne kaikkein tärkeimpien taideteosten joukkoon, arvioi Kansallisoopperan uutta jättiurakkaa Suomen tunnetuimpiin kapellimestareihin lukeutuva Esa-Pekka Salonen. Kyseinen Richard Wagnerin säveltämä neliosainen suurteos nähdään Kansallisoopperassa kokonaisuudessaan kahden seuraavan vuoden aikana

Salonen johtaa Nibelungin sormuksen nyt ensimmäistä kertaa, vaikka Ringin tekeminen on ollut hänellä ajatuksena jo monta kymmentä vuotta. Salosen mukaan teosta on vuosien mittaan tarjottu hänelle muutamaan otteeseen, mutta koskaan aiemmin hetki tai konteksti ei ole tuntunut oikealta.

– Nyt kun Lilli (Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi) alkoi puhumaan tästä muutama vuosi sitten, niin kaikki kuulosti hyvältä, Salonen sanoo.

Hanketta puolsi esimerkiksi mahdollisuus työskennellä suomalaisen tiimin kanssa. Salosen mukaan Kansallisoopperan orkesteri on hyvässä kunnossa. Lisäksi maineikkaasta kapellimestarista on hauskaa, ettei Kansallisooppera ole hierarkkinen, vaan kaikki kutsuvat häntä EP:ksi. Hän piti myös ajatuksesta toteuttaa sarja intensiivisesti kahdessa vuodessa.

– Toinen melkein yhtä tärkeä syy on ajoitus. Ajattelin, että kun olen vähintään yksi jalka senioripuolella, ja saan nykyään kaikenlaisia alennuksia, niin nyt se Ring pitää tehdä.

Onnistuneeseen ajoitukseen liittyy myös se, että oopperoiden esitykset ajoittuvat loppukevääseen ja alkusyksyyn.

– Se on hirveän kiva aika olla Suomessa. Kivempaa kuin marraskuussa, olen silloin ihan mielelläni Kaliforniassa. On jotenkin niin kivaa, että voin bunkkailla maalla ja tulla Helsinkiin töihin, kesäpaikkaa Sipoossa pitävä Salonen kertoo.

Salonen toimii tällä haavaa Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa taiteellisena partnerina. Ensi vuonna hän aloittaa viiden vuoden pestin San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana.

Ringin ajan suunnitelmissa on olla Suomessa vajaat kolme kuukautta vuodessa. Salosen päätyö on vielä vajaa pari vuotta Lontoossa Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina

– Viimeinen kauteni Philharmoniassa on sama kuin ensimmäinen kauteni San Franciscossa, eli kalenteri on aivan tupaten täynnä. Koti on Brooklynissä New Yorkissa ja vietän aika paljon aikaa myös USA:n länsirannikolla.

Salonen haaveilee siitä, että Lontoon pestin päätyttyä hän voisi asettua San Franciscoon pysyvästi ja vähentää kapellimestarin töitä.

– Matkustan vähemmän ja sävellän enemmän.

Universaaleja teemoja

Ringin ensimmäinen osa, Reininkulta, saa ensi-iltansa elokuun lopulla. Oopperan kantaesitys oli Münchenissä syyskuussa 1869, eli lähes 150 vuotta sitten. Salonen mukaan tarinasta on joka aikakaudella löydetty uusi, ajankohtainen ulottuvuus. Hän uskoo, että Ringin satumaiset teemat mahdollistavat sen, että jokainen sukupolvi voi nähdä tarinassa itsensä.

– Narsisimi, propaganda, vastuuton taloudenpito, joka johtaa maailmanlaajuiseen katastrofiin. Kaikki nämä ovat meille täysin tuttuja ilmiöitä.

Salonen kertoo olleensa nuorempana hieman epäluuloinen Ringin suhteen, koska tarina sisältää jumalia, puolijumalia, kuolevaisia ihmisiä ja eräänlaisia ali-ihmisiä. Moinen "kastilaitos" epäilytti taiteilijaa.

– Siirtyminen kategoriasta toiseen ei ole mahdollista, puolijumalasta ei voi tulla jumalaa. Alaspäin päästään, kuolemattomalta voidaan riittää kuolemattomuus mahtikäskyllä, mutta toisin päin ei kulje. Tämmöinen pohjoismainen idea säätykierrosta ei toimi Ringissä. Se minua otti aivoon nuorena.

– Mutta nyt olen tajunnut, että näitä juttuja ei pidä katsoa liian kirjaimellisesti, vaan pitää ottaa vähän etäisyyttä, Salonen sanoo.

Nykyään hän ajattelee, että Ringin tematiikka on universaalia ja jokaiselle ihmiselle läheistä. Teemoja ovat muun muassa ahneus, jalous, rehellisyys, epärehellisyys, uskollisuus, petollisuus, viha ja rakkaus.

– Kiinnostavaa on, että kaikki ovat jotenkin heikkoja. Suuretkaan sankarit eivät ole mitenkään täydellisiä, Salonen jatkaa.

"Ihmiskunnan evoluution tarina"

Useiden legendojen ja kansantarujen pohjalta luotu Ring oli jättimäinen hanke jo syntyessään. Wagnerin kerrotaan omistautuneen sille 25 vuoden ajaksi, ja teoksen esittämistä varten pystytettiin erityinen rakennus. Myös Kansallisoopperalle Ring merkitsee voimannäytettä sekä taiteellisesti että tuotannollisesti.

Ohjaaja Anna Kelo kertoo, että Kansallisoopperan lähestymistapa Ringiin perustuu henkiseen pääomaan, ja sarjan osat on sijoitettu eri aikoihin.

– Se on oikeastaan koko ihmiskunnan evoluution tarina, tällä tavalla vaatimattomasti. Aloitetaan maailman synnystä ja lopetetaan maailman loppuun. Mitä sitten sinne välille mahtuu, on sitten näitten henkilöhahmojen ja oikeastaan koko länsimaisen kulttuurin ja mytologian evoluutio.

Kelo sanoo pitävänsä itse viihteellisestä taiteesta. Hänen mukaansa Ring-kokonaisuudesta pitäisi tulla helposti avautuva myös ensikertalaiselle, vaikka mukana on tematiikkaa ja mytologiaa.

– Väännän asioita rautalangasta, Kelo lupaa.

Ringin taiteellinen toteutus nousi otsikoihin jo runsaat kaksi vuotta sitten keväällä, kun ohjaajaksi kaavailtu Kari Heiskanen sai yllättäen lähtöpassit. Syyksi kerrottiin näkemyserot. Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi pitää yhä päätöstä oikeana.

– Emme uskoneet siihen (konseptiin). Tiimi oli hyvin rikkonainen sen suhteen, miten meidän piti tässä edetä. Kyllä se oli selvä asia, että muutos tarvittin. Ja se tehtiin semmoisessa vaihteessa, kun se oli vielä mahdollista tehdä.

Peppi Pitkätossu saapuu Kansallisbalettiin

Kansallisbaletin syksyn ensimmäinen ensi-ilta on Tripla, joka koostuu kolmen koreografin teoksista: Brittiläisen Wayne McGregorin Infra sijoittuu kaupungin vilinään, ja yhdysvaltalaisen George Balanchinen Serenade tuo näyttämölle "yllättäviä käänteitä". Kolmantena teoksena nähdään West Side Story -elokuvan ohjauksesta Oscar-palkitun yhdysvaltalaisen Jerome Robbinsin The Concert, jota kuvataan parodiaksi pianokonserton yleisöstä.

Syksyn suursatsauksena baletissa kuitenkin pidetään koko perheelle suunnattua Peppi Pitkätossua, joka tulee ohjelmistoon marraskuussa. Astrid Lindgrenin satuhahmoihin perustuva teos yhdistelee klassista balettia, streetiä, breakia, steppiä ja capoeiraa. Koreografian on tehnyt ruotsalainen Pär Isberg.