Palkittu näytelmäkirjailija Neil Simon kuoli 91-vuotiaana

Yhdysvaltalainen näytelmäkirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja Neil Simon kuoli sunnuntaina 91-vuotiaana. Simon oli kirjoittajana poikkeuksellisen tuottelias, ja erityisesti hänet tunnetaan näytelmistä The Odd Couple, Barefoot in the Park, Lost in Yonkers.

Simonin hyvä ystävä Bill Evans kertoi ABC Newsille, että Simon kuoli perheensä ympäröimänä sairaalassa keuhkokuumeeseen liittyvien terveysongelmien vuoksi.

Simon eli lapsuutensa New Yorkissa 1930-luvun laman aikana. Hän voitti uransa aikana Pulitzerin, Golden Globen ja kolme Tony-palkintoa. Näytelmissään Simon keskittyi keskiluokan päivittäiseen elämään, ja hänet muistetaan myös komedian kuninkaana tekstiensä nokkelien sutkausten vuoksi.