Palkittu nuori sopraano opetteli laulamista Youtuben kautta ja valmistautuu nyt Berliinissä Lappeenrannan laulukilpailuun – laulaa ensi kertaa Requiemin Jyväskylässä

Fiiliksissä ja liikuttunut, kuvaa sopraano Aurora Marthens, 26, tunnelmiaan Mozartin Requiemista, jonka yhtenä solistina hän laulaa Taulumäen kirkossa keskiviikkona.

Nuori sopraano esittää teoksen ensimmäistä kertaa.

– Se on yhden haaveen täyttymys, kun saan laulaa mukana. Vaikka laulajana teos on minulle uusi, se on aina ollut korvan juuressa. Taivaallista musiikkia, tärkeä teos, surun todella tuntee siinä, Marthens kuvaa.

Marthens vastaa puhelimeen Berliinistä, jonne hän muutti kuukausi sitten tavoitteenaan opiskella, oppia kieltä ja harjoitella ohjelmistoa.

– Lukukausi alkoi vasta Universität der Künstessa, mutta aika samanlaiset kurssit kuin Sibelius-Akatemiassa täällä tuntuu olevan, ja asiat hoituvat kuin Suomessa, hän kertoo.

Marthensilla on työn alla Elviran rooli Bellinin oopperasta Puritaanit. Hän lauloi vastikään Elviran aarian Lappeenrannan laulukilpailun ennakkokilpailussa, josta hän tuli valituksi jatkoon. Laulukilpailu pidetään tammikuun 2019 alussa.

– Isompi kilpailu, isompi ohjelma kuin Mustakalliossa, eli paljon työtä, Marthens sanoo.

– Lappeenrannan laulukilpailu on tuttu lapsuudesta saakka, koska kotona sitä aina seurattiin. Kilpailu tuo yhteen kaikki samaan aikaan opiskelevat nuoret laulajat. Laulan siellä Bellinin lisäksi esimerkiksi Clara Schumannin liedeja.

Marthens voitti Timo Mustakallio -laulukilpailun Savonlinnassa heinäkuussa 2017.

Hän on laulanut muun muassa Turun filharmonisen orkesterin solistina, New Yorkissa Carnegie Hallissa Young talents -konsertissa ja Turun musiikkijuhlilla.

– Olin Taikahuilun kuorossa, ja siellä kapellimestari Ville Matvejeff tuli tutuksi. Aivan loistava kapellimestari, ihailen häntä.

Marthens saavutti semifinaalipaikan Glyndebourne Opera Cup -kilpailussa maaliskuussa 2018. Ensimmäisen oopperaroolinsa hän teki Donizettin Rita-oopperan nimiroolissa viime keväänä.

– Tällä hetkellä teen ääneni kanssa sen minkä pystyn. Vartun koko ajan laulajana ja etsin omaa taiteilijuuttani. Haluan tietää miten tätä työtä tehdään. Pitää olla avoin tulevalle, eikä jättäytyä omien haaveiden huomaan.

Lyyrinen bel canto -ooppera, juuri Donizettin ja Bellinin teokset, ovat lähellä Marthensin sydäntä.

– Bel canto on kultaisinta ja lyyrisintä, mitä olla voi. Ihanaa, kuulasta legatolinjaa ja fraseerausta. On vietty vapaus kandenseissa, ja äänellä saa leikitellä. Bel cantossa laulaja saa itse äänellään näyttää, mitä hän ajattelee.

Youtubea Marthens kiittää hyväksi lähteeksi laulun opiskelulle koulujen ja opettajien lisäksi.

– Sanotaanko näin, että siitä lähtien kun 14-vuotiaana aloitin laulamisen, Joan Sutherland on opettanut minua tosi paljon, ja Maria Callas, hän nauraa.

– On tunnettava traditio, mutta samalla pitää näyttää ja allekirjoittaa oma osaaminen.

Klassisen musiikin rinnalla Marthensia kiinnostavat musikaalit.

– Nautin suunnattomasti Bernsteinin, Sondheimin ja Webberin klassikkomusikaaleista. On kiehtovaa, mitä kaikkea musikaaliartistin pitää osata ja miten näyttämöllä lauletaan. Saksassa oopperataloissa tehdään myös musikaaleja, eikä musikaaliosaaminen ole miinusta oopperalaulajalle.

Marthens jatkaa Requiemin kanssa Turun tuomiokirkkoon, jossa hän esiintyy pyhäinpäivän konsertissa.

Requiem oli säveltäjälle kohtalonomainen, sillä hän kuoli kesken sielunmessun säveltämisen. Oppilaat täydensivät teoksen valmiiksi.

Taulumäen-konsertin muut solistit ovat kokeneet oopperalaulajat mezzosopraano Anu Ontronen, tenori Jussi Myllys ja basso Nicholas Söderlund. Requiemin johtaa kapellimestari Ville Matvejeff. Kuoro-osuuksista vastaa Rita Varosen valmentama Cantinovum.

Requiem 31.10. Taulumäen kirkossa.