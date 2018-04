Palkittu valokuvataiteilija Perttu Saksa välttää liikaa kuvaamista

Kuvataiteilija Perttu Saksa, 40, tekee työhuoneellaan ja kodissaan Helsingin Myllypurossa lähtöä Länsi-Afrikkaan, Beniniin, ja kulttuurikeskus Villa Karon residenssiin.

– Olen siellä viitisen viikkoa. Reissaan paljon, en juurikaan lomamatkoja tee, mutta kuvaus- ja työmatkoja kyllä, Saksa kertoo.

Afrikka on Saksalle tuttu kohde. Beniniin taiteilija matkustaa nyt kolmatta kertaa. Hän on reissannut viimeisen kymmenen vuoden aikana useasti Saharan eteläpuolella.

Miksi Afrikka?

– Vaikea sanoa, no, siellä on lämmintä ja leppoisaa. Yleensä työhön liittyen matkustaminen tarjoaa arkisesta katseesta poikkeavan tavan katsoa asioita, ja kun on pois normaalista arkiympäristöstä pystyy keskittymään siihen, mitä on tekemässä.

Saksa sanoo keskittyvänsä taidejuttuihinsa täysillä.

– Se on minulle tehokas työskentelytapa, en osallistu silloin muuhun.

Mauno Koiviston muistokivessä hyväksytään epävarmuus

Saksa voitti vastikään presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukilpailun. Teos on valokuvataiteilijana tunnetun Saksan ensimmäinen veistos ja ensimmäinen julkinen taideteos. Kartta-niminen teos on kotimaista, mustaa diabaasia ja sen pinnassa risteilee lehtikultainen, halkeamia tai uurteita muistuttava verkosto.

– Hajoamisen jäljet ovat osa teosta, eikä niitä yritetä peittää. Kultakorjaus ikään kuin ylevöittää halkeamat ja matkalla kohdatut epävarmuudet, kertoo oppimisesta ja hyväksymisestä.

Saksa teki läpimurron Echo-kuvasarjallaan, josta hänet palkittiin Fotofinlandialla vuonna 2014. Taiteilija kuvasi luonnontieteellisten museoiden arkistoihin unohtuneita täytettyjä apinoita. Muotokuvien ”epätäydelliset”, arpiset ja rujot eläimet vaikuttavat pysäyttävän inhimillisiltä.

– Kädelliset apinat ovat niin lähellä ihmistä ja samalla kaukana. Niissä on jokin avoin kohta tai kipupiste, mikä kiinnostaa.

Saksa jatkoi teemaa kuvaamalla indonesialaisia sirkusapinoita. Naamiokasvoiset, puetut apinat on kytketty kiinni.

– Alunperin pieniä makaki-apinoita käytettiin uskonnollisissa juhlissa esittämässä erilaisia hahmoja. Perinteestä on muokkautunut katuesitys, jossa käytännössä kerätään turisteilta ja ohikulkijoilta rahaa. Se näyttää vähän julmemman puolen ihmisestä.

Eläin on taiteilijalle tapa tarkastella ihmisyyttä ja ihmisenä olemista.

– Eläin on minulle avain, jonka kautta voin tarkastella eri asioita. Suhteessa ihmiseen keskeistä on se, miten ihminen suhtautuu eläimeen ja minkälaisella logiikalla. Jotkut lajit koetaan arvokkaammiksi kuin toiset. Sama logiikka näyttää pätevän myös siihen, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin ja toisista kulttuureista tuleviin ihmisiin.

Teokset esteettisiä, aiheet usein rankkoja

Saksa oli Ars Fennica -taidepalkinnon ehdokkaana 2017. Valokuvasarja käsitteli ihmisen ruoaksi käyttämiä eläimiä. Kuvissa oli muun muassa kuolleita hevosia ja eläinten sisäelimiä.

– Halusin tarkastella hetkeä ja siirtymävaihetta, jossa subjekti muuttuu objektiksi, elävästä olennosta tulee materiaa. Se on keskeinen tabu, jos ajatellaan länsimaista kulttuuria, sitä ei haluta juurikaan tarkastella.

Taiteilija on tehnyt tarkastelun helpommaksi kauneudella, kädenjälki on rankoissa aiheissakin esteettinen. Saksan tyyli on selkeän klassinen ja kuviin sisältyy usein taidehistoriallisia viitteitä.

– Mielestäni juuri kauneuden myötä ristiriita korostuu. Töihin tulee ehkä sellainen viettelys, joka vetää katsojaa puoleensa, ja tahtomattaankin katsoja joutuu asian eteen sitä tarkastelemaan.

Viimeksi Saksalta on nähty kukka-asetelmia muunnelmina elämän kukoistusta ja väistämätöntä kuolemaa yhdistävistä 1600-luvun vanitas-asetelmista.

Poikkeava valokuvaaja välttää liikaa kuvaamista

Jyväskylästä kotoisin oleva Saksa kävi koulut Vaajakoskella, jonka jälkeen hän lähti Lahden muotoiluinstituuttiin opiskelemaan valokuvaajaksi. Opinnot ovat jatkuneet Aalto-yliopistossa.

Miksi valitsit juuri valokuvan taiteesi välineeksi?

– Valokuvan todellisuus tekee kuvaan jännitteen, joka kiinnostaa minua. Se, mitä valokuva esittää, juontaa aina todelliseen tapahtumaan tai asiaan. Näen katsomisprosessin erilaisena kuin jos katsoisi maalausta.

Valokuvaajana Saksa kuvaa itseään poikkeavaksi.

– Kuvaan todella vähän, kamera on minulle tavallaan välttämätön paha. Luonnoskirjaa käytän, laitan ideoita ylös, yhdistelen eri ideoiden polkuja ja toteutan niitä, jotka tuntuvat valmiilta tehtäviksi.

Uusi kuvasarja kertoo öljystä Afrikassa

Saksa on pitänyt säännöllisesti näyttelyitä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Seuraava näyttely on syksyllä Helsingissä Contemporary-galleriassa.

– Olen tehnyt aika paljon pöytälaatikkoon materiaalia, mitä en ole tehnyt ulos vielä. Minulla on useampikin duuni odottamassa sopivaa hetkeä.

Afrikkaan liittyen työn alla on muun muassa varastettua öljyä ja bensiiniä käsittelevä valokuvasarja.