Paluu Broadwaylle – Suomalaisen musiikkikampuksen musikaalituotantona nähdään ensi keväänä Sweet Charity, jonka castingit järjestettiin viime maanantaina

Yleensä plarit on sellaisia pieniä vihkosia, tämä on tällainen hirveä kansio, toteaa ohjaaja Erika Hast ja toistakymmentä nuorta aikuista naurahtelee katsomossa.

Siltasalissa ollaan syyskuun maanantaisena aamuna valmistautumassa pitkään päivään. Suomalaisen musiikkikampuksen, eli Gradian, JAMKin sekä Jyväskylän yliopiston yhteisen musiikinkoulutusyhteistyön kevään 2020 musikaalin casting on alkamassa tanssitaiteen osalta.

Kyseessä on todella broadwaymainen musikaali Sweet Charity, joka lupaa viedä katsojansa 1960-luvulle lumoavilla koreografioillaan ja Big Spenderin kaltaisilla hittibiiseillään.

– Luvassa on paljon laulettavaa, paljon tanssittavaa, paljon naisrooleja, hauskuutta ja tragikomiikkaa. Näiden tyyppien puolella haluaa ehdottomasti olla, Hast jatkaa.

Naurahtelusta päätellen hakijoita taitaa vähän jännittää. Siihen ei kuitenkaan ole aikaa tuhlattavaksi. Koreografiasta vastaava Karoliina Lahdenperä iskee musiikin soimaan, ja sitten mennään.

Suurtuotannot vuorottelevat Musiikkikampuksella vuosittain oopperan ja musikaalin välillä. Viime vuonna nähtiin rockhenkinen Rent, ja keväällä nautittiin The Old Maid and the Thief -oopperan monitaiteellisesta tulkinnasta. Nyt on jälleen musikaalin vuoro.

– Tänään käydään läpi kaikki castingit tanssista näyttelijäntyön kautta lauluosuuksiin asti. Lavalle haetaan mahdollisimman monipuolista, värikästä, persoonallista ja iloista otetta. Tarkoitus on ollut saada aikaiseksi tilanne, jossa hakija voi turvallisin mielin ja rauhallisesti näyttää oman osaamisensa, ohjaaja Hast kertoo.

Ohjaajalla on kokemusta musikaalien parista muun muassa Jyväskylän kaupunginteatterissa ohjaajan assistenttina työskentelyn, sekä Teatteriyhdistys Kulissille vuonna 2018 tehdyn Grease-musikaalin ohjauksen myötä.

Yksi castingiin saapuneista on Gradialla muusikon koulutuksen tänä syksynä aloittanut Laura Huttunen, 27.

– Näin kampuksella mainoksia, ja laulunopettaja rohkaisi meitä kaikkia hakemaan musikaaliin. Valmistauduin päivään treenaamalla kappaleita, ei siinä oikein muuta voinut tehdä, Huttunen kertoo tauolla castingin tanssitaiteen osuuden päätyttyä.

Sweet Charity ei ollut Huttuselle, eikä yhdellekään toiselle hakijalle entuudestaan tuttu. Musikaalifaniksi hän itsensä tästä huolimatta kuitenkin nimeää.

– Jos joitain pitäisi mainita, niin Moulin Rouge!, Chicago ja Les Misérables ovat sellaisia teoksia, jotka ovat todella lähellä sydäntä.

Teatteriharrastuksen hän aloitti jo 12-vuotiaana, ja on paljasjalkaisena jyväskyläläisenä esiintynyt näytelmissä kaupungin sisällä vuosien mittaan siellä sun täällä.

Sweet Charityn valitsi musiikkikampuksen produktioksi työryhmä sekä koulutuspäälliköt. Ohjaaja Hastin lisäksi produktiossa ovat mukana koreografi Lahdenperä, sekä musiikilliset ohjaajat Antti Kettunen sekä Kaija Kivioja. Musiikkikampuksen tuottaja Johanna Muhosen mukaan Sweet Charityyn päädyttiin siksi, että sen tyyppistä musikaalia ei oltu aikaisemmin näillä seuduilla toteutettu, ja koska se tarjoaisi jotain täysin uutta myös opiskelijoille.

– Tässä mennään jazzin puolelle, kun lähivuosina musikaalituotannot ovat olleet pop- ja rock-henkisiä.

Osaavien esiintyjien lisäksi monialainen yhteistyö jatkuu tuotannon muilla osa-alueilla. Soittajat, tuotanto, tekniikka, puvustus ja maskeeraus tehdään yhteistyössä muiden linjojen opiskelijoiden kanssa.

Musikaalin ensi-ilta koetaan Siltasalissa 15.2.2020.