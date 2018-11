Palvelutaloon unohdetut rouvat yrittävät pelastautua tulvasta Jyväskylän kaupunginteatterin uutuudessa – naisnäyttelijöistä oli pulaa, joten kahta naisroolia esittävät miehet

Poikkeuksellinen myrsky on saanut Thames-joen tulvimaan. Palvelutalon henkilökunta on paennut. Jäljellä on viisi vanhaa rouvaa, ja vesi nousee.

Ei, se ei ole ilmastonmuutoksen seurauksista kertova katastrofielokuva. Se on Jyväskylän kaupunginteatterin uusi komedia, kauden viimeinen ensi-ilta, näytelmä nimeltä Päivänsäteet (Silver Lining).

– Tämähän on sikäli haastava teos, että se sisältää periaatteessa kolme tyylilajia. Tämä on jännitysnäytelmä, joka on kielellisesti kirjoitettu komediaksi. Ja pohjalla on draama, joka käsittelee sitä, mitä on arvokas vanhuus, sanoo ohjaaja Snoopi Siren.

Palvelutalon asukkaita ovat entinen pubiemäntä Gloria (Hanna Liinoja), näyttelijänä ainakin esiintyvä Maureen (Piia Mannisenmäki), BBC:n johtoportaassa työskennellyt May (Jukka-Pekka Mikkonen), edellisen uskovainen sisar June (Jouni Salo) sekä dementoitunut leskirouva (Anneli Karppinen).

Alunperin Taina Reposen oli tarkoitus esittää Maureenin rooli, mutta jalkavaiva pakotti näyttelijän pois rivistä noin kuukausi ennen ensi-iltaa.

– Polvi sanoi sopimuksen irti. Asia on hoidossa ja polvea kuntoutetaan, eli eiköhän tässä pian taas näyttämölle könytä, Reponen sanoo.

Kaikkien muiden henkilöhistoriaa käydään läpi, mutta Karppisen esittämä hahmo jää jossakin määrin mysteeriksi, muun muassa sen takia, että tämä istuu pitkiä aikoja unessa tai omiin maailmoihinsa vaipuneena.

Karppiselle Päivänsäteet on jo toinen tänä syksynä ensi-iltaan saateltu näytelmä, jossa hänen roolihahmonsa on tekemisissä dementian kanssa. Kovaa kyytiä -monologissa Karppinen esitti muistisairaan miehensä omaishoitajaa.

Omakohtaista kokemustakin aiheesta löytyy.

– Olen hyvin läheltä nähnyt, miten dementia vie ihmisen, Karppinen sanoo.

Näytelmän palvelutalo sijaitsee Gravesendissä. Grave merkitsee hautaa ja end loppua – nimi on sellainen, että sen voisi kuvitella syntyneen puhtaasti vitsimielessä, mutta ei. Gravesend sijaitsee ihan oikeasti Thamesin varrella, ja siellä on ihan oikeasti tulvinut.

Näytelmän käännöksen on tehnyt ohjaaja Siren. Gravesendiä hän ei ole lähtenyt suomalaistamaan, monia muita tekstin kohtia sen sijaan kyllä.

– Aika paljon on pitänyt kirjoittaa alkuperäisen tilalle uutta, sillä monissa kohtaa on sellaista brittiläisyyttä, joka ei suoraan käänny suomeksi.

Näytelmässä on mukana myös muutamia sitaatteja Shakespearelta. Ja mistäköhän näytelmästä?

Myrskystä.

Harvinainen tapaus Jyväskylän kaupunginteatterissa – miehet esittävät keskeisiä naisrooleja uutuusnäytelmässä

Päivänsäteissä palvelutalon asukkaiden on organisoiduttava toimimaan itse. Pelastusavuksi lähetetään kyllä nuori Hope (Hegy Tuusvuori), mutta tästä parikymppisestä, uimataidottomasta, muutenkin taitamattomasta ja lähtökohtaisesti palvelutalon rouviin vihamielisesti suhtautuvasta tilapäistyöntekijästä on apua vain marginaalisesti.

– Kun ihminen laitetaan laitokseen, hänestä tulee helposti vähän apaattinen ja flegmaattinen. Tämä ei tietenkään päde laitosteatteriin, Siren sanoo.

– Sitten tulee epätavallinen tilanne, ja yhtäkkiä nämä löytävät itsestään energiaa, intohimoa, yhteistyötä, ratkaisuja – ja outoja ratkaisuja!

Snoopi Siren on Hämeenlinnan ja Kotkan kaupunginteatterien entinen johtaja. Hän ohjaa nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylän kaupunginteatterille ja toista kertaa Jyväskylässä. Ensimmäinen ohjaustyö täällä oli Jyväskylän ylioppilasteatterin Kuningas Ubu 23 vuotta sitten. Näytelmä oli eräs JYTin 1990-luvun riemukkaita onnistumisia.

Parhaillaan Kuopion kaupunginteatterissa esitetään Sirenin ohjaamaa Äidinmaa-musikaalia. Päivänsäteiden tapaan siinäkin keskiössä ovat naiset, kyseessä on esittelytekstin mukaan "sukupolvikertomus yhden suvun vahvoista naisista, heidän valinnoistaan ja kyvyistään selviytyä traagisimmillakin hetkillä".

Jyväskylässä nähdään näytelmän suomenkielinen kantaesitys. Päivänsäteet on hyvin tuore: maailman kantaesitys nähtiin Lontoossa alkuvuonna 2017.

Brittilehdistössä näytelmää ei pidetty hirmu hyvänä: Guardian, Independent ja Telegraph antoivat sille kaksi tähteä viidestä, The Stage heltyi kolmeen.

Päivänsäteitten kirjoittaja on tanskalaissyntyinen, Britanniassa asuva suosittu koomikko–kirjailija Sandi Toksvig. Yksi syy Päivänsäteitten kirjoittamiseen oli Toksvigin havainto, että varsin vähän on näytelmiä, jotka tarjoaisivat kelpo rooleja iäkkäämmille naisnäyttelijöille.

Tätä faktaa vasten onkin aika jännittävää, miten Jyväskylässä on toimittu – jouduttu toimimaan – roolituksessa. Kokeneemmat naisnäyttelijät loppuivat kesken, joten kahdessa vanhan rouvan roolissa nähdään mies!

Ensi-ilta lauantaina 17. marraskuuta suurella näyttämöllä.