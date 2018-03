Parhaiden sivuosien Oscarit irtosivat rosoisille rooleille – satiiripelottelu vei käsikirjoituspystin

Parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin on voittanut Jordan Peele rasismia käsittelevästä satiirisesta kauhuelokuvastaan Get Out.

Parhaan naissivuosan palkinnon saa West Wing -televisiosarjasta tuttu Allison Janney roolityöstään taitoluistelija Tonya Hardingin kylmänä ja ivallisena äitinä elokuvassa I, Tonya. Janney on voittanut samasta roolistaan muitakin arvostettuja palkintoja.

Parhaasta miessivuosasta palkittiin Sam Rockwell roolityöstään rasistisena, väkivaltaisena poliisina Dixonina elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Myös Rockwell on palkittu Oscarin tuoneesta Dixonin roolistaan jo useilla muilla elokuvapalkinnoilla.

Rockwell on ennenkin saanut tunnustusta synkistä, yhteiskunnan ulkopuolella elävistä hahmoista.

Parhaan kuvauksen Oscar on myönnetty kuvaaja Roger Deakinsille elokuvasta Blade Runner 2049. Hän oli ollut ehdolla 13 kertaa aikaisemminkin, mutta voitto oli aina aikaisemmin mennyt häneltä sivu suun.

Parhaasta kuvauksesta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa Oscarien 90-vuotisessa historiassa ehdolla myös yksi naiskuvaaja, Mudbound-elokuvan kuvaaja Rachel Morrison .

Coco paras animaatio

Parhaan animaation Oscarin on voittanut Disneyn Pixar-studioiden Meksikoon sijoittuva Coco. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Kuolleiden päivään, joka on Meksikon kenties omaleimaisin ja tunnetuin juhlapyhä.

Parhaan vieraskielisen elokuvan palkinto on puolestaan myönnetty chileläiselle Fantastiselle naiselle, jonka päähenkilö on transsukupuolinen.

Parhaan lyhytanimaation palkinnon puolestaan pokkasi NBA-koripallotähti Kobe Bryant koripalloaiheisesta elokuvastaan Dear Basketball.

Yhdysvalloissa on viime vuosina käyty kiihkeää keskustelua sekä meksikolaisten maahanmuuttajien että transihmisten yhteiskunnallisesta asemasta. Myös Get Out -elokuvan teema rasismi on ollut pinnalla paljon. Voimakkaita tunteita on herättänyt myös kysymys siitä, onko huippu-urheilijoiden hyväksyttävää ottaa kantaa rasismia vastaan polvistumalla Yhdsvaltojen kansallislaulun soidessa sen sijaan, että he osoittaisivat kunnioitusta seisaaltaan.