Pariisilaismuseo tarjosi taidetta naturisteille

Pariisilainen Palais de Tokyo -taidemuseo tarjosi viikonloppuna alastonta taidetta, kun 200 naturistia pääsi nauttimaan museon uudesta Discordia – Yön tytär -näyttelystä kelteisillään. Liput tapahtumaan myytiin kahdessa päivässä maaliskuussa.

Naturisteille tarjottiin opastettu kierros museossa, minkä jälkeen taiteesta keskusteltiin cocktailien ääressä hotellin katolla, alasti totta kai.

– Uskomaton hetki, mikä menestys! Ajattelu on muuttunut, ja naturismista on tulossa yhä tavallisempaa, ylisti Pariisin naturistien liitto Twitterissä.

Pariisi on viime aikoina panostanut naturismiin: Bois de Vincennesin puistossa kaupungin itäosassa on oma alue naturisteille ja kaupungissa on myös oma nakuravintola O'Naturel.