Parinvaihtoelokuva syntyi tiiviillä ryhmätyöllä - Pamela Tolan esikoisohjaus Swingers ei synkistele, vaikka katsookin pinnan alle

"Rakkaus ei ole pakkopaita vaan pelastusliivi". "Mä olen täällä vain naidakseni. Jos haluan osoittaa rakkautta, silitän koiraani".

Syvällistä ja kevyttä – Niistä on parinvaihtoleiriä käsittelevä Pamela Tolan esikoisohjaus Swingers tehty.

Elokuvalla on tanskalainen esikuvansa ja sen sovitetun käsikirjoituksen takaa löytyy Tolan ohella Niina Lahtinen. Suomalaiset elokuvaohjaajat ovat kaivelleet Tanskan elokuvalaareja aiemminkin. Lainoista tunnetuin lienee Luokkakokous.

– Mutta Swingers ei ollut samalla tapaa valmis paketti. Teimme tästä elokuvasta tanskalaisversiota komediallisemman ja muutenkin aivan oman versiomme, Tola sanoo.

Siinä missä tanskalaisen elokuvan keskiössä on parinvaihtoon kyllästynyt keski-ikäinen mies, Suomi-versiossa valtaosa ihmisistä on parinvaihtobileissä ensimmäistä kertaa. Tanskan versio on synkkämielinen ja ahdistavakin, Tolan ohjaus pikemminkin syvällisen tragikoominen.

Täyspitkän elokuvan ohjaamisesta pitkään haaveillut Tola on kokeillut ohjaajan siipiään aiemmin lyhytelokuvien parissa. Swingersin aihe tuntui niin houkuttelevalta, että siihen oli melkein pakko tarttua.

– Swingersklubeilla ei ole tullut pyörittyä, mutta parisuhteista itselläkin on kokemusta, hän sanoo ja hymyilee.

Elokuvassa näyttelevät ja sen osatuottajina toimivat Janne Kataja ja Aku Hirviniemi kiittelevät Tolaa vuolaasti.

– Kyllä se niin on, että yleensä se auttaa, jos ohjaaja on itsekin näyttelijät. Jos ohjaajalla ei ole käsitystä näyttelijäntyöstä, hän voi pyytää sellaisia asioita, joita ei voi toteuttaa. Sellaistakin on tietysti nähty, että näyttelijä-ohjaaja haluaa tulla itse kameran eteen näyttämään. Pamela ei ole tällainen, Hirviniemi sanoo.

Miehet pitävät produktiossa myös tärkeänä sitä, että näyttelijöillä oli yhteistä aikaa harjoitella. Tämä on kohtalaisen harvinaista Suomessa, jossa budjetit ja sitä kautta myös aikataulut ovat tiukkoja.

Swingersissä on mukana iso näyttelijäporukka, joka vilisee tuttuja nimiä kuten Matleena Kuusniemi, Roope Salminen, Kiti Kokkonen ja Mikko Nousiainen.

– Tämä oli hienoa ensemble-tekemistä, Kataja sanoo.

– Vaikka en ole ollut mukana Kom-teatterin tai Ryhmäteatterin projekteissa, arvelen, että tekeminen niissä on juuri tällaista. Suuressa ja tutussa ryhmässä toimimista, Hirviniemi sanoo.

Hän kertoo, että varsinkin pienten roolien vierailut elokuvissa jäävät näyttelijälle usein ulkopuolisiksi. Sitä ei oikein edes tiedä, mistä kokonaisuudessaan on kyse. Swingersissä niin tekijätiimi kuin elokuvakin nivoutuivat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

– Ei sekään tietysti ole itsestään selvää, että 10 ihmistä toimii yhteen. Se on selvää, että kaikki osaavat näytellä, mutta jos kemiat eivät toimi, siinä ei synny yhteistä fiilistä. Tällä porukalla kaikki toimi hienosti, Tola sanoo.

Swingers-elokuvan ensi-ilta 30.11.