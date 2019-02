Perisynnistä saa aikaiseksi oivaa farssia – Mahlulla on näytelty yhtä soittoa jo 120 vuotta

Mahlun nuorisoseuranäyttämöllä on meneillään juhlavuosi, sillä kyläteatteri on ollut toiminnassa yhtäjaksoisesti 120 vuotta.

Teatteri perustettiin vuonna 1899 ja sen jälkeen siellä on esitetty ainakin 320 eri näytelmää.

Nuorisoseurantalon lavalla oli ensimmäinen esitys oli vuonna 1919, sitä ennen näyttelijät kokoontuivat taloissa ja pihamailla.

– Alkuvuosista ei ole paljon tietoa, mutta viimeisten 50 vuoden aikana on esitetty kymmeniä näytelmiä noin 3000 kertaa, näytelmän ohjaaja Veli-Pekka Halmila selvittää.

Halmilan mukaan Mahlun saavutus on ainutkertaista koko maakunnassa.

– Tietääkseni vain Mieskuoro Sirkat on esiintynyt katkoitta yhtä kauan.

Juhlavuoden näytelmäksi on harjoiteltu marraskuusta alkaen Olli Tolan ja Pentti Järvisen käsikirjoittamaa Paljon Onnea Vaan -farssia.

– Farssi on lajina vaativa, joten se sopii hyvin juhlavuoden esitykseksi. Vaikka toisin voisi luulla, farssin tapahtumat täytyy ajoittaa äärimmäisen tarkasti, Halmila sanoo.

Näytelmän sanoma on vanha tuttu, perisynti.

– Perisyntiä on se, että ihminen valehtelee liian kepeästi. Näytelmässä on siis kysymys rehellisyydestä ja ihmisen huonosta omastatunnosta, Halmila sanoo.

Näytelmän päähenkilö Kari-Pekka (Risto Rautiainen) ei halua juhlia isosti 50-vuotispäiväänsä.

Kari-Pekan kaveri Rassi (Matti Hiekkavirta) yllättää synttärisankarin tilaamalla paikalle stripparin. Geenipohjaisen huonon omantuntonsa vuoksi Kari-Pekka ei pysty palauttamaan riisuutujaa pois kodistaan, vaan piilottaa hänet kylpyhuoneeseensa. Ja siitähän se soppa syntyy!

– Paljastan vielä sen verran, että valehtelemisestahan jäädään aina kiinni ja sitten ruvetaan selittelemään. Arvioin, että moni katsoja pystyy samaistumaan tapahtumiin, Veli-Pekka Halmila toteaa.

Mahlun näytelmien pitkät perinteet ovat tärkeä osa kyläläisten yhteistyötä.

– Näytteleminen on kiehtova harrastus. On osattava hypätä toisen ihmisen nahkoihin ja omaksuttava hänen ajatuksensa. Osa näytelmäporukastamme on ollut yhdessä jo vuosikymmeniä, Halmila sanoo.

– On palkitsevaa tuoda esille itsestään erilaisia taitoja. Harrastus vie pois arjen murheista ja koko porukan onnistuminen tuo hyvää mieltä, Risto Rautiainen sanoo.

Juhlavuoden näytelmää esitetään kuusitoista kertaa. Ensi-ilta on lauantaina 2. maaliskuuta, jolloin teatterilaiset juhlistavat myös 120-vuotista toimintaansa.

Mahlun näyttämö on pieni ja intiimi.

– Yleisö ja näyttelijät ovat lähellä toisiaan, mikä lisää vuorovaikutusta, teatterin tekniikasta vastaava Jouko Moilanen tietää.

Rooleissa ovat myös Minna Leppämäki, Ritva-Leena Hiekkavirta, Ida-Maria Toivainen, Mirja Moilanen ja Timo Rinneaho.