Pianisti Nazig Azezianille ja sellisti Jussi Makkoselle lastenkulttuuripalkinto Jyväskylässä

Pianisti Nazig Azezian ja sellisti Jussi Makkonen ovat vastaanottaneet Konserttikeskus ry:n Inkku-palkinnon ansiokkaasta työstään lastenkulttuurin eteen. Palkinto luovutettiin keskiviikkona Jyväskylässä

Konserttikeskuksen hallitus perusteli päätöstään seuraavasti: ”Se, miten he ovat soittaneet Sibeliusta yli puolelle miljoonalle suomalaislapselle ja toimineet klassisen musiikin lähettiläinä kouluissa ja päiväkodeissa on itsessään merkittävä kulttuuriteko. Taiteilijoina he ovat ainutlaatuinen kaksikko, joka kohtelee pieniäkin kuulijoitaan aina kuin vertaisiaan. Heidän toteuttamansa sisällöt ovat kunnianhimoisia, laadukkaita sekä erinomaisella tyylitajulla ja vuorovaikutustaidoilla toteutettuja.”

Vuonna 2013 perustamallaan Inkku-palkinnolla Konserttikeskus haluaa nostaa esiin henkilöitä, yhtyeitä, työryhmiä tai yhteisöjä, jotka ovat ansioituneet elävän musiikin välittämisessä lapsille ja nuorille osallistavalla, innostavalla ja kasvatuksellisella tavalla.

Konserttikeskus on vuonna 1963 perustettu, joka järjestää musiikkiesityksiä kouluihin ja päiväkoteihin.