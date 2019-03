"Pianoa ei ole tarvinnut soittaa hampaat irvessä" sanoo Lauri Forstén, 15 – Nuori soittaja esiintyy maanantai-iltana Hannikaissalissa ohjelmistolla, joka saisi täysi-ikäisetkin pianistit hikoilemaan

Lauri Forstén on aivan tavallinen jyväskyläläinen yläasteelaispoika, joka tykkää pelata Fortniteä, Fifaa, urheilla ja soittaa vanhempiensa Steinway-flyygeliä. Tätä viimeistä hän tosin tekee hieman tavoitteellisemmin kuin monet ikätovereista.

Maanantai-iltana Hannikaissalissa kuultavassa ilmaiskonsertissa Forstén soittaa muun muassa nipun Chopinin etydejä, Fantasia-Impromptun – jota Lauri on soittanut 12-vuotiaasta saakka – sekä Prokofjevin Sonaatin no7 op.83 B-duuri. Tämä, hyvät lukijat, on ohjelmisto, jonka eteen moni täysi-ikäinen pianisti hikoilisi diplomikonsertissaan, ja illan solisti on teknisesti ottaen vielä musiikkiopistolla.

Kuin pisteenä, tai leikkisänä huutomerkkinä, koko ohjelmisto Prokofjevin erittäin vaativaa sonaattia myöten menee Laurilta ulkoa.

– Nuotinluku on oikeastaan heikoimpia puoliani. Opin kaiken niin nopeasti ulkoa, ettei tule harjoiteltua paljoa prima vista -soittoa, pahoittelee Forstén.

Vaikka nuotit takertuvat nuoren soittajan päähän helposti, ei Forsténilla ole absoluuttista sävelkorvaa.

– Rytmikorva minulla on aika hyvä. Kappaleiden tempot tulevat oikein kuin itsestään.

Lauri Forstén tähtää pianonsoitossa huipulle, ja sinne nuorella miehellä voi hyvinkin olla rahkeita. Treenaaminen ainakin on tavoitteellista.

– Joka päivä koulun jälkeen minulla on pianotunti. Soitamme puolitoista tuntia Skypen välityksellä Tampereella asuvan opettajani Carlos Turriagon kanssa, ja illalla harjoittelen vielä tunnin itsekseni. Viikonloppuna tapaan Turriagoa sitten kasvokkain, kertoo Lauri harjoittelustaan eläkepäiviään viettävän, arvostetun pianonsoiton lehtori Turriagon ohjauksessa.

Näin intensiivisen oppilassuhteen mahdollistaa lahjakkaiden muusikkovanhempien satsaus jälkeläisen koulutukseen. Laurin isä Harri Forstén on Jyväskylä Sinfonian konserttimestari ja myös äiti Heta Forstén soittaa orkesterissa viulua. Musiikki on kodin perintöä, mutta ei vastenmielistä sellaista.

– Olen soittanut kuusivuotiaasta asti, ja vaikka joskus teini-iän kynnyksellä innostus oli hetkellisesti pienempää, ei pianoa ole tarvinnut soittaa hampaat irvessä. Nykyisin motivaatio on erittäin kohdillaan, vakuuttaa nuori Forstén.

Pianon ohella musiikkiluokalla opiskelevalta Laurilta taittuu moni muukin instrumentti.

– Soitellaan kavereiden kanssa paljon mitä eteen tulee. Osaan kyllä soittaa rumpuja ja muitakin bändisoittimia tarvittaessa.

Korkeatasoisen klassisen musiikin ohella Lauri on musiikillisesti lähes kaikkiruokainen.

– Kunhan ei tule mitään liian outoa. Toto on kova bändi.

Musiikin ohella eräs Laurin lempiharrastuksista on leipominen.

– Sain kierrettyä karkkilakkoa tekemällä mutakakkuja ja muffinseja. Tämän keksittyäni aloinkin leipomaan aika lailla, naurahtaa nuori musikantti.

Nuorta energiaa – Lauri Forstenin konsertti Hannikaissalissa maanantaina 1.4. klo 18–19. Ohjelmassa musiikkia säveltäjiltä Haydn, Chopin, Prokofiev ja Albeniz. Vapaa pääsy.