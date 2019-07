Pianotaiteilija Paavali Jumppanen avaa Mäntän musiikkijuhlat tänään legendaarisella Bach-teoksella

Tänään 21. kerran käynnistyvät Mäntän musiikkijuhlat saavat avajaiskonserttinsa vieraaksi pianotaiteilija Paavali Jumppasen. Vuonna 1974 syntynyt Jumppanen kuuluu maamme eturivin pianisteihin, ja on aktiivisen konserttiuran lisäksi ehtinyt äänittää 15 albumillista soolo- ja kamariteoksia. Mänttään hän tuo Johann Sebastian Bachin viimeiseksi teokseksi jääneen Die Kunst der Fugen (suom. Fuugan taiteen), jota hän on ehtinyt kohta vuoden verran esittää.

– Pitkä prosessi se oli, muttei jättiläismäisen pitkä. Keskityin aika tiiviisti teoksen opetteluun vuoden verran. Se on ollut valtavan rikas ja opettavainen matka. Bach vie teoksessa keksintää, harmoniaa ja polyfonian eri tekniikoita todella pitkälle, toteaa Jumppanen valmistelusta.

Pianistien – myös Jumppasen – ohjelmistosta löytyvät monet Bachin sarjoista, partitoista ja Wohltemperiertes Klavier, mutta harvempi sukeltaa Kunst der Fugeen.

– Sen fuugat ovat hyvin erilaisia kuin Bachin 20–30 vuotta aiemmin säveltämät ”tanssillisemmat” vastaavat. Karaktäärit täytyy kaivaa esille ja jokainen tahti on uniikki. Lisäksi Bach ei kertonut, millä soittimella teoksen kuuluu esittää. Modernia flyygeliä ei siihen aikaan ainakaan ollut, Jumppanen kertoo.

– Pitää lisäksi miettiä, missä järjestyksessä teoksen osat haluaa esittää, ja haluaako soittaa keskeneräiseksi jääneeseen viimeiseen fuugaan jonkin muiden säveltäjän tekemistä täydennyksistä. Toistaiseksi olen jäänyt konsertissa siihen kuuluisaan viimeisen fuugan katkeamiseen, johon Bachin käsikirjoitus päättyy.

Sekä kotimaassa että maailmalla aktiivinen Jumppanen on klassikkosäveltäjien lisäksi tehnyt paljon yhteistyötä elävien säveltäjien kanssa.

– Ehkäpä kolmasosa esiintymisistä on ulkomailla. Välillä jokin orkesteri ehdottaa kiinnostavaa konserttoa, tai jonkin festivaalin ohjelmasuunnittelu on herkullinen, silloin otan ehdotukset vastaan. Mutta varsinkin soolokonserteissa oma kiinnostus on ensisijainen lähde. Olen suunnitellut mahdollisia resitaaleja jo parin, kolmen vuoden päähän, Jumppanen paljastaa.

– Kauhean mielelläni soitan nyt esimerkiksi Schubertilta sekä lauluja että soolomusiikkia. Levyttää haluaisin myös Olivier Messiaenin Kaksikymmentä katsetta Jeesus-lapseen. Suomalainenkin musiikki on jonossa, muun muassa Usko Meriläisen pianoteokset. Hän on suurenmoinen suomalainen modernisti, jota muut eivät hirveästi soita.

Pitkäaikainen Jumppasen kiinnostuksen kohde on ollut ennen kaikkea Beethoven, jonka syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 250 vuotta.

– Olen levyttänyt kaikki Beethovenin pianosonaatit ja viulusonaatit sekä esittänyt kaikki konsertot ja käytännössä kaiken kamarimusiikin pianolle. Hän on todella läheinen säveltäjä.

Pelkistä pianosonaateista tulee kahdeksan peräkkäisen konsertin verran soitettavaa.

– Minulta pyydettiin niistä sarjaa ensimmäisen kerran vuosille 2007–08. Ensin meinasin kieltäytyä niin laajasta urakasta, mutta sitten tajusin, kuinka tyhmää olisi jättää moinen tilaisuus käyttämättä. Beethovenin pianosonaateista tuli kokonaisuudeksi hahmottuva mielekäs matka läpi koko uran.

Jumppasta työllistää myös kaksi festivaalia: hän johtaa taiteellista työryhmää Tornionjokilaaksossa järjestettävällä monitaiteisella Väyläfestivaalilla sekä on marraskuussa jälleen tulevan PianoEspoon taiteellinen johtaja.

– PianoEspoossa olemme pyrkineet laajentamaan repertuaaria pois solistiohjelmistosta ja tuoneet mukaan muun muassa kamarimusiikkia ja liediä, Jumppanen valaisee.

Suurin ponnistus on Beethoven-Akademie 1808 –niminen kokonaisuus. Siinä toisinnetaan konsertti, jossa kantaesitettiin mm. viides ja kuudes sinfonia, neljäs pianokonsertto ja Kuorofantasia.

– Tätä ei ole koskaan toistettu Suomessa. Nyt juhlavuoden kynnyksellä on hyvä aika toteuttaa järkäle!