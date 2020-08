Pienessä korttelissa sijaitsee Tallinnan kulttuurin sydän – Telliskivi voitti New Yorkin, kun Fotografiska avasi ensimmäisen sivumuseonsa Tallinnaan

Telliskiven vanhalla teollisuusalueella on muusta Tallinnasta poikkeava tunnelma.

Vielä Neuvostoliiton aikaan Telliskivi oli muurien taakse suljettu teollisuusalue, missä tehtaiden sadat työntekijät työskentelivät, asuivat ja elivät. Tänä päivänä Viron pääkaupungin kulttuurikeskittymäksi muodostuneessa Telliskivessä on muun muassa taidemuseoita, käsityökauppoja ja ravintoloita.

Telliskiven Luovan keskuksen sisältöpäällikkö Bianka Soe kertoo, että korttelissa on 1 500 luovalla alalla työskentelevää vuokralaista 250 yrityksestä, kymmenkunta ravintolaa ja parikymmentä kauppaa sekä bänditalo. Lisäksi Telliskivessä työskentelevien lapsille on päiväkoti, alueella on oma radioasema ja tarvittaessa alueella pääsee vaikka parturiin.

– Tämä oli kaupunki Neuvostoliiton aikana. Nyt tämä on jälleen samankaltainen kaupunki, missä ihmiset viettävät elämäänsä, Soe kertoo STT:lle.

Kymmenessä vuodessa Telliskivestä on tullut paikka, jonne tallinnalaisten lisäksi myös kulttuurinnälkäiset suomalaismatkustajat suuntaavat. Soen mukaan alueella käy erittäin paljon suomalaisturisteja.

"Täydellinen esimerkki Viron keskiluokkaistumisesta"

Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen Telliskivi pysyi kauan hylättynä. 2000-luvun alussa tehdasalue myytiin yksityiseen omistukseen. Vanhat rakennukset oli tarkoitus purkaa, ja alueesta suunniteltiin modernia Tallinnaa pilvenpiirtäjineen.

Talouskriisin takia suunnitelmat kaatuivat, ja alue myytiin eteenpäin. Sen ostivat Telliskiven Luovan keskuksen perustaneet ihmiset. He halusivat säilyttää alueen sellaisenaan ja tehdä rosoisesta teollisuusalueesta luovien yritysten ja tekijöiden keskittymän.

Viro on kehittynyt nopeasti 2000-luvun aikana, mikä näkyy myös vanhojen hylättyjen alueiden uudessa nousussa.

– Telliskivi ja naapurialue Kalamaja ovat täydellisiä esimerkkejä Viron keskiluokkaistumisesta, Soe sanoo.

Kaksi miljoonaa kävijää vuodessa

Telliskiven päivittäisen tarjonnan lisäksi Luovassa keskuksessa järjestetään useita tapahtumia. Viime vuonna niitä oli yhteensä 800 eli kahdesta kolmeen tapahtumaa päivässä, Soe kertoo.

– Tämä on tapahtumien keskuspaikka Tallinnassa, hän toteaa.

Telliskivi isännöi myös muiden tahojen järjestämiä tapahtumia. Yksi niistä on Suomessakin mainetta niittänyt kansainvälinen Tallinn Music Week, jossa uudet nousevat nimet esiintyvät ja musiikkialan ammattilaiset kokoontuvat.

Tapahtumassa esiintyy virolaisten jälkeen eniten suomalaisia. Tänä vuonna koronaviruksen takia maaliskuulta elokuun lopulle siirretyssä tapahtumassa edustaa 16 suomalaista artistia ja bändiä, kuten Teosto-palkinnolla palkittu Jesse Markin.

Vierailijoita Luovan keskuksen alueella oli viime vuonna yhteensä kaksi miljoonaa. Koronavirus ja matkustusrajoitukset kurittivat myös Telliskiveä, mutta kesällä alueella on palattu normaaliin.

– Heti rajoitusten purkamisen jälkeen ihmiset tulivat tänne takaisin. Ilahduimme, kun huomasimme myös suomalaisten tulevan jälleen tänne, Soe kertoo iloisena.

Tom of Finlandin 100-vuotisnäyttely Tallinnassa

Suomalaiset ovat saaneet hyvin jalansijaa Tallinnan kulttuuritarjonnassa. Erilaiset bändit tuntemattomista nimistä aina menestyviin artisteihin käyvät tasaisin väliajoin kaupungissa keikoilla, ja taiteilijoilla on näyttelyitä kaupungin museoissa.

Telliskivi ei ole poikkeus, vaan suomalaisnimiin törmää usein. Luovan keskuksen teollisuusromantiikkaan on yhdistetty taidokkaita muraaleja ja graffiteja, joista yksi on suomalaisen graffititaiteilija Plan B:n teos.

Dokumentaarista valokuvausta esittelevässä Dokfoto Keskuksessa on ollut suomalaisten näyttelyitä, viimeisimpänä valokuvaaja Jyri Pitkäsen ja toimittaja Eveliina Talvitien yhteisnäyttely Catch me.

Heinäkuussa Tallinnan Fotografiskassa päättyi näyttely Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen valokuvista, joita hän käytti piirrostensa mallina. Näyttely juhlisti Laaksosen 100-vuotissyntymäpäivää.

Monille suomalaisille Telliskiven nimi tuli tutuksi viimeistään silloin, kun Tukholmassa sijaitsevan valokuvataiteen museon Fotografiskan sivupiste avattiin Tallinnaan – ja minne muualle kuin Telliskiven kulttuurikeskittymään.

"Jos suomalainen tulee Tallinnaan, se on yhtä kuin vierailu Fotografiskaan"

Fotografiska istuu Telliskiveen loistavasti: museo on monipuolinen tapahtumapaikka, jossa on näyttelyiden lisäksi muun muassa konsertteja ja ravintola.

Viime vuoden kesäkuussa avattu museo on ollut menestyksekäs, kertovat näyttelypäällikkö Maarja Lorents ja näyttelyohjelman kuraattori Elo Aun. Heidän mukaansa Telliskivi oli jo ennen Fotografiskaa suosittu paikka.

– Tämä on win-win-suhde. Me saimme Luovan keskuksen yleisön ja tuotiin alueelle samalla jotain uutta, Aun kertoo STT:lle.

Ensimmäisen vuoden aikana talossa vieraili 400 000 ihmistä, ja näyttelyihin osti lipun 160 000 ihmistä. Puolet kävijöistä on turisteja, joista suurin osa on suomalaisia.

– Eräs suomalainen bloggaaja kertoi vieraillessaan täällä, että jos suomalainen sanoo tulevansa käymään Tallinnaan, se on yhtä kuin vierailu Fotografiskaan, Aun naurahtaa.

Loorents on yksi Tallinnan Fotografiskan perustajista sekä idean äiti.

– Vierailin Tukholman Fotografiskassa vuonna 2012 ja pidin siitä todella paljon, siinä oli jotain erityistä. Ajattelin, että me olemme lähellä, niin miksei samanlaista paikkaa voisi olla myös Tallinnassa, Loorents kertoo.

Ideasta innostuttiin molemmissa maissa, joten Tallinna ehti ohittaa New Yorkin ensimmäisenä Fotografiskan sivupisteenä. New Yorkin museo avattiin viime vuoden joulukuussa.

Tallinnan Fotografiska panostaa paikallisiin ja lähialueiden taiteilijoihin, kuten suomalaisten näyttelyihin. Yksi museon avausnäyttelyistä oli Pentti Sammallahden Kaukainen maa.

Myös jatkossa Fotografiskassa on tavoitteena esitellä joka vuosi yhden suomalaistaiteilijan töitä. Loorents paljastaa, että seuraavan kerran suomalaista taidetta on luvassa kesällä 2021.