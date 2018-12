Pop up -näyttely korvaa peruuntuneen Galleria Beckerissä

Jyväskylän Taiteilijaseuran Galleria Beckerissä avautui eilen Pakkas Pop Up -näyttely. Esillä on Taiteilijaseuran jäsenten töitä.

Pakkas Pop Up koottiin nopealla aikataululla, kun avautuvaksi suunniteltu toinen näyttely peruuntui.

Kerta on jo toinen tänä vuonna, ja ratkaisukin on sama: kesällä Beckerillä nähtiin Taiteilijaseuran jäsenten Helle Pop Up -näyttely.

Pakkas Pop Upissa esillä on muun muassa kuvan teos, Piippa Mutikaisen Paloma.