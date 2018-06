Pori Jazz: Irtisanoudumme kaikesta syrjinnästä – uuden toimitusjohtajan homokommenteista nousi kohu

Pori Jazzin uuden toimitusjohtajan Aki Ruotsalan homokommenteista on noussut kohu. Ruotsala itse näkee, että hänen näkemyksistään on kerrottu virheellisesti Satakunnan Kansan ja Ylen uutisissa. Pori Jazz puolestaan ilmoitti sanoutuvansa irti syrjinnästä.

Ruotsala, 33, nimitettiin Pori Jazzin toimitusjohtajaksi viime viikolla, ja hänen on määrä aloittaa tehtävässä elokuun alussa. Ruotsala on entinen kristillisdemokraattien nuorisojärjestön KD Nuorten puheenjohtaja.

Satakunnan Kansa haastatteli Ruotsalaa liittyen Nuotta-median vuoden 2011 Älä alistu -kampanjaan, jonka pääviestin mukaan homoudesta voi eheytyen parantua. KD Nuoret ja puheenjohtaja Ruotsala ottivat tuolloin kantaa Nuotta-median kampanjan ilmaisunvapauden puolesta.

Satakunnan Kansa kysyi Ruotsalalta, uskooko hän, että kristinuskon avulla homoseksuaali voi muuttua heteroseksuaaliksi.

– Minulla on muutamia ystäviä, joilla on vahva huumetausta. Heille on sitten ollut tällainen vahva uskoontulon kokemus. Heidän elämänsä on saanut ison käännöksen. Olen seurannut heidän elämäänsä ja huomannut tällaisen positiivisen vaikutuksen. En minä voi sitä kyseenalaistaa, jos ihminen näin kokee, Ruotsala sanoi lehdelle.

Ruotsala myönsi huumeiden käytön olevan eri asia kuin homoseksuaalisuus, mutta rinnastavansa elämänmuutokseen.

– Jos ihminen itse näin kertoo, niin ihminen pystyy itse määrittelemään identiteettinsä. En minä voi sitä kyseenalaistaa. Mielipiteenvapaus on tärkeää niille, jotka kokevat olevansa homoseksuaaleja sekä heille, jotka kokevat muuttuneensa siitä.

Ruotsala myös sanoi, että hänen mielestään homoja ei ole olemassa, on vain homoutta.

Ruotsalaa haastatteli myöhemmin myös Yle, jolle Ruotsala kiisti rinnastaneensa homouden huumeriippuvuuteen.

– En missään tapauksessa ole sitä mieltä. Viittasin siihen, että jos jollain on sellainen kokemus, jota pitää eheytymisenä, niin en voi sitä kyseenalaistaa. Tämä on toimittajan väärinkäsitys.

Kansanedustajat reagoivat

Haastattelu nostatti laajan kohun sosiaalisessa mediassa. Siihen reagoivat myös jotkut poliitikot, kuten kansanedustaja Silvia Modig (vas.).

– Minun osaltani Pori Jazz meni boikottiin. Homoseksuaalina en voi kokea olevani tervetullut festareille, jonka toimitusjohtaja pitää minua syntisenä ja sairaana. En halua millään tavalla tukea tällaisia valintoja. On käsittämätöntä, ettei Pori Jazzin organisaatio tämän vertaa välitä siitä, mitä se valinnallaan viestii, Modig sanoi tiedotteessa.

Ruotsalalle löytyi myös tukijoita. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) sanoi olevansa huolestunut Ruotsalan ja aborttinäkemyksistään ryöpytetyn Timo Soinin (sin.) kohtelusta ja tukevansa heitä täysin.

– Tulee vaikutelma, että arvokysymyksissä eletään yhden oikean käsityksen aikaa, samaan tapaan suomettumisen aikana oli vain yksi oikea tapa suhtautua Neuvostoliittoon, Räsänen sanoi tiedotteessa.

Ruotsala: Virheellistä uutisointia

Pori Jazzin johto ei halunnut kommentoida kohua STT:lle. Festivaali reagoi asiaan julkaisemalla Facebookissa lyhyen kannanoton.

– Tänään mediassa levinneisiin kommentteihin viitaten haluamme tehdä selväksi, että Pori Jazzin operatiivinen johto ja henkilöstö irtisanoutuvat kaikesta syrjinnästä ja eriarvoistavasta ajattelusta. Olemme tehneet syksystä lähtien töitä sataprosenttisen tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen festivaalin eteen, ja nämä asiat säilyvät tekemisemme keskiössä myös heinäkuun festivaalin lähestyessä. Festivaalillemme ovat tervetulleita kaikki esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tässä asiassa ei ole vuonna 2018 mitään epäselvää.

Ruotsala julkaisi tiedotteen, jossa hän vaatii oikaisua Ylen ja Satakunnan Kansan uutisiin.

– Uutisissa on väitetty, että rinnastan huumeiden käytön ja homoseksuaalisuuden. Lisäksi on väitetty, että olen ollut lanseeraamassa ja tukemassa Nuotan Älä alistu -kampanjaa. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. En rinnasta homoseksuaalisuutta ja huumeiden käyttöä, eikä minulla ole mitään kompetenssia arvioida niitä, Ruotsala sanoi.

– Kaikki ihmiset tulee hyväksyä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja heillä tulee olla vapaus määritellä oma identiteettinsä. Vuonna 2011 edustamani järjestö KD Nuoret on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ainoastaan puolustanut suvaitsevaisuutta ja yksilöiden oikeutta ilmaista mielipiteitään.

Pori Jazz 66 ry:n hallitus hätäkokoukseen

Pori Jazz 66 ry:n hallitus pitää hätäkokouksen liittyen festivaalin uuden toimitusjohtajan Aki Ruotsalan kohun aiheuttaneisiin homokommentteihin. Asiasta kertoi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola Satakunnan Kansalle.

Ruotsala kertoi Satakunnan Kansalle muun muassa, että hänen mielestään ei ole olemassa homoja, vain homoutta. Hän kertoi uskovansa niiden ihmisten kertomukset, jotka sanovat muuttuneensa heteroseksuaaliksi.

– Mikäli näin on sanottu, kuten tiedotusvälineissä kirjoitetaan, niin se ei missään nimessä ole Pori Jazzin arvojen mukaista, Jaakkola sanoi Satakunnan Kansalle.

Pori Jazzin hallituksen jäseniä on tällä hetkellä matkoilla eri puolilla maailmaa, joten hätäkokouksen kasaaminen on vaikeaa.

– Yritämme saada päätöksen jo tänä iltana. Me puramme koko asian ja esille nousee todennäköisesti yhtenä vaihtoehtona uuden toimitusjohtajan työsuhteen purkaminen. Meidän on kuitenkin ensin selvitettävä, mitä on sanottu ja mitä on sanomisella tarkoitettu.

Jaakkola sanoo Satakunnan Kansalle pitävänsä tilannetta vakavana.

– Tämä on katastrofi! Ei pelkästään Pori Jazzin kannalta, vaan etenkin seksuaalisten vähemmistöjen kannalta, jotka joutuvat asiasta kärsimään. Esitän jo nyt heille anteeksipyyntöni.