Presidentti Tarja Halonen laittaisi aikuiset somekouluun, valtion päämiehiä myöten – "Kuka sietäisi samanlaista väkivaltaista ja vihamielistä puhetta todellisessa ympäristössä?"

Minna Canthin kaksi klassikkoa, Työmiehen vaimo ja Anna-Liisa, kertovat niistä lähtökuopista, joista suomalaisen naisen matka tasa-arvoon alkoi 1800-luvun lopulla. Näytelmien naisten kohtalo on ankea: Johanna menettää omaisuutensa, lopulta henkensä aviomiehensä alistamana, Anna-Liisa on surmannut aviottoman lapsensa.

Presidentti Tarja Halosen, 75, mielestä Canth toi modernilla tavalla esiin sen, miten eriarvoisuus ulottuu ja heijastuu läpi yhteiskunnan.

– Hänen kirjoituksensa ja näytelmänsä muistuttavat meitä siitä, että esimerkiksi avioliittolainsäädäntö muuttui vasta 1930-luvulla. Vasta tuolloin nainen vapautui miehen holhouksenalaisuudesta. On olemassa paljon naisia, jotka ovat syntyneet aikana, jolloin naisen on pitänyt saada mieheltä lupa taloudellisiin päätöksiin, hän sanoo.

Halonen löysi Canthinsa vasta myöhemmällä iällä, 1970-luvun nuoreen ja ajan henkeen kirjailija ei iskenyt. Tarttuvampi oli niin ikään tasa-arvoon keskittynyt Miina Sillanpää, ensimmäinen suomalainen naisministeri.

– Perhetaustastani johtuen vahvin idolini oli Miina Sillanpää. Yksi virstanpylväs naisten tasa-arvolle oli äänioikeuden saaminen. Vaikka se oli tavattoman tärkeää, niin Sillanpää kuin Canth aiemmin toivat esiin sen, ettei äänioikeus yksin riitä. Se on välttämätöntä kyllä, mutta ei riittävää, kun naisen asema muussa lainsäädännössä on selvästi eriarvoinen kuin miehen.

Anna-Liisa-näytelmän yksinäisten äitien asema oli kurja pitkälle nykyaikaan. Esiaviolliset suhteet tuomittiin, eikä aborttilainsäädäntöä saati ehkäisypillereitä ollut. Ne tulivat vasta 1970-luvulla.

– Tämän ajan silmin on mahdotonta edes kuvitella, miltä naisesta on tuntunut, kun hän on huomannut olevansa raskaana. Nainen joutui oman ja lapsen terveyden kannalta erittäin hankalaan tilanteeseen tai yksinäisenä äitinä kantoi elinikäistä taakkaa, joka jatkui eri muodoissaan lapselle.

Naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä oikeuksien tukeminen ja edistäminen on ollut Halosen työsarkaa vuosikymmenten ajan. Presidenttikauden jälkeen missio on jatkunut muun muassa YK:n monissa luottamustehtävissä. Haloselta on kysytty, miten hän aina vain jaksaa.

– Tilanteet ovat tulleet eteen, ja kuten äitini minulle opetti: jos jokin asia on väärin, se pitää koettaa muuttaa. Eikä saa pelätä vahvempia, ja pitää auttaa heikompia. En sanoisi, että tässä mitään erityistä urhoollisuutta on osoitettu, on eletty sen mukaan mitä pitää tehdä.

Canth heijasti kirjoituksissaan suomalaisten naisten ajatuksia siitä, että poliittinen demokratia ja oikeudet ovat yksi asia, mutta yhtä vahva on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaade, jonka Halonen näkee pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydinajatuksena. Asiat ottavat kuitenkin aikansa.

– Nuoret haluavat asioiden muuttuvan nopeasti. Olen sanonut, että se voi kyllä ottaa hieman aikaa, puoli vuosisataa, enemmänkin. Yhdellä humauksella mikään ei muutu, mutta väliaskeleet vievät eteenpäin. Usein olen puhunut nuorille seksuaalisista vähemmistöistä, siitä, mitä se oli entisaikaan. Ensin homous oli rikos, sitten se sai tautiluokituksen, ja kun saatiin nämä pois, tuli hyväksyntä rekisteröinnille ja sitten avioliittolainsäädäntö. Sekin tuli kansan kautta, eikä hallituksen esityksenä.

Halonen on huomannut, että nuoriso on erityisen kiinnostunut vireillä olevasta translaista.

– Yksilöiden kohdalla se on tavattoman tärkeä asia. Jos ajatellaan yksilö kontra yhteisö, niin naisethan ovat olleet yhteiskunnan enemmistö, ja jos edistämme tasa-arvoa, se vaikuttaa isoon osaan väestöä. Ajattelin nuorempana aina näin enemmistön kannalta, mutta vanhemmiten olen tajunnut, miten merkittävää on katsoa asioita myös yksilön kannalta. Olimme niin vahvasti työväenliikkeen perhe, että aina sanottiin me, ei minä. Yksilökeskeisempi maailma ottaa huomioon ihmisoikeusloukkaukset myös yksilön kannalta. Se on tavattoman hyvä, koska on ihmisiä, jotka tulevat olemaan aina vähemmistönä. Demokratiassa enemmistön on kannettava huoli vähemmistöstä.

Canth osoitti tuotannossaan ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kytkeytyvän toisiinsa. Halonen kuvaa samaa kokonaisuutta taloksi, johon on monta ovea.

– Kun menet sisälle, huomaat, että yksi sektori heijastaa aina muihin sektoreihin. Kestävä kehitys on suureksi hyödyksi, esimerkiksi Agenda 2030, koska siinä sanotaan asia selkeästi julki. On nähtävä kokonaisuus, mutta ei ihminen voi tehdä kaikkea yhtä aikaa. Kannattaa erikoistua jollekin alalle, toteuttaa sitä niin omassa elämässään kuin pyrkiä laajempiin muutoksiin.

Onko niin, että lopulta asiat muuttuvat vain lain kautta?

– Ei välttämättä. Laki on hyvä pohja, se nopeuttaa prosessia ja vahvistaa kehitystä. Ratkaisevimpia ovat aina asenteet. Aivojen rinnalle tarvitaan sydän mukaan, omakohtainen oivallus, että haluan tehdä näin ja teen tietoiseksi, että laki sanoo nyt näin.

Elämme ainakin jossain määrin taantumuksellista aikaa, jossa demokratiaa yritetään viedä taaksepäin populismin ja sosiaalisen median kautta. Mielipiteitä muokkaavat trollit, valemedia ja vihapuhe ovat päivän sanoja.

Demokratiasta ja oikeusvaltiosta on pidettävä kiinni, Halonen sanoo.

–Kun ihminen, joka kokee tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti ja saa tuomioistuinjärjestelmän kautta asialleen oikeudenmukaisen päätöksen, vahvistaa se uskoa siihen, että nämä asiat ovat totta.

Vapaa puhuminen ja mielipiteen ilmaus liittyvät tasa-arvoiseen, demokraattiseen yhteiskuntaan.

– Mielenkiintoinen seikka on, että saako asiat tehdä näkyviksi. Olen vuosikymmenten aikana törmännyt lukuisia kertoja lauseeseen: en minä ole rasisti, mutta.., kyllä minä ymmärrän tasa-arvon, mutta.., kyllä minä hyväksyn seksuaaliset vähemmistöt, mutta.. Aina tulee se mutta. Tässä nähdään se, että kenties hyväksytään, mutta ei haluta näkyviin. Sitä samaa naisasialiike on saanut kautta historiansa kokea. Kysytään, onko pakko olla äänessä.

No, onko pakko?

–On pakko. On pakko olla äänessä niin kauan, että opimme, että tässä on asia, joka voi näkyä. Kun hiljaisuus rikotaan, ensin voi tulla jyrkkiäkin mielipiteitä esiin, mutta vähitellen asenteet tasaantuvat. Ajatellaanpa vaikka rotukysymystä, miten se on edennyt ja mennyt yhteiskunnassa läpi. Metoo-kampanja on hyvä esimerkki siitä, että ei tarvinnut kuin hieman raaputtaa, niin meidän sivistynyt pintamme hajosi.

Erityisesti vihapuhe on tuonut suomalaiseen yhteiskuntaan pelon ilmapiiriä. Vihapuheen ja uhkailun koetaan kaventavan median ja tutkijoiden toimintaa.

– Vihapuhetta on ollut aina, tuskin Canthilla tai Sillanpäälläkään helppoa oli. Vihapuhe on kielteinen voima, joka tekee ihmiset pelokkaiksi, rakentaa muureja, kannustaa aggressiivisuuteen ja ihmisten syrjintään. Se ei ole samaa kuin mielipiteen ilmaisuvapaus. Vihapuhetta ei tarvitse hyväksyä mielipiteen ilmaisuvapauden nimissä.

Halonen kehottaa pohtimaan, kuka sietäisi somessa näyttäytyvän vihapuheen kaltaista ajattelematonta, väkivaltaista ja vihamielistä puhetta todellisessa fyysisessä ympäristössä.

–Olemme vasta opettelemassa sosiaalisen median käyttöä. Meillä on oikeus ilmoittaa oma mielipiteemme ja meidän pitää sietää erilaisia mielipiteitä, mutta somen puolella se on kuin mielipide-wc, äkkiä tulee tarve ja nopeasti pitää kommentoida. Tiedotuskanavien itsensä päätettävissä on, kuinka kauan haluaa tämmöisen jatkuvan, sillä mielipiteen vapauttahan se ei lisää.

Joku sanoo nuoret, mutta Halonen sanoo aikuiset. Juuri aikuisille pitäisi opettaa somekäyttäytymistä, valtion päämiehiä myöten. Valtaa ja vastuuta ei pidä erottaa.

– Presidentti Trump on oikaissut itselleen sellaisen kanavan, jossa asiantuntijat eivät pääse neuvomaan matkalla. Twiittaava Trump on varoittava esimerkki siitä, miten ei pitäisi toimia. Toivon, että amerikkalainen yhteiskunta vastaisi mahdollisimman pian, koska ongelma ei ole vain heidän. Me muut saamme osamme siitä hänen käyttäytymismallinaan.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on saanut kolhuja, mutta presidentistä se on yhä paras malli tasa-arvoa arvostavalle, kehittyvälle yhteiskunnalle.

– Pitäkäämme siitä kiinni. Kenties Soten kaatuminen opettaa, että parlamentaarisilla komiteoilla eteneminen oli turvallisempaa, vaikka hitaudesta syytettiinkin. Kolme kertaa ministerinä olleena tiedän, että aina tulee erilaisten mielipiteiden yhteentörmäys, mutta minun mielestäni se kannattasi kohdata aiemmassa vaiheessa.

Hoidon saamisen tasa-arvoisuus asuinpaikasta ja tuloista riippumatta on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen haasteista. Vanhustenhoidon kriisi näyttää, että tavoitteisiin on vielä pitkä matka.

– Yksityistämistä täytyy tarkastella erityisellä huolella. Yksityinen pääoma on kiinnostunut, mutta miten sen saa pysymään renkinä eikä nousemaan isännäksi, on ratkaiseva kysymys. On hyvä, että tämä vanhuuskeskustelu tuli nyt ennen vaaleja, että nähdään, miten iso osa suomalaisia on siinä mukana.

Canth puhui ihmisarvosta, sosiaalisten epäkohtien ja taloudellisen epätasa-arvon korjaamisesta taiteen keinoin, Sillanpää politiikan. Halonen jatkaa työtään samalla tasa-arvon punaisella langalla.

– Kukin aika tuo omat haasteensa ja samat asiat esiintyvät eri tavalla eri muodoissa ajasta toiseen. Esimerkiksi köyhyys on jälleen pinnalla. Se on valitettavasti tavallaan yksityistetty, tehty pitkälti ihmisen omaksi ongelmaksi, mitä se ei ole.