Punainen matto ja Hollywood-unelmia – Glamour & Glam -ilta kutsuu lauantaina Jyväskylän kaupunginteatteriin

Jos haaveenasi on aina ollut päästä astelemaan punaiselle matolle hollywoodmaisiin tunnelmiin, on huominen lauantai vastaus sopukoittesi syvimpiin toiveisiin. Kolmatta kertaa järjestettävä Glamour & Glam -ilta valtaa Jyväskylän kaupunginteatterin autenttiseksi gaalaillaksi, punaista mattoa myöten. Luvassa on musiikkia elokuvamaailmasta, tanssia ja akrobatiaa, jammailua livebändin tahtiin sekä diskoelämys.

Yhteistuotantona toteutettu tapahtuma on Keski-Suomen Tanssin Keskuksen, Jyväskylä Sinfonian sekä Jyväskylän kaupunginteatterin käsialaa. Kaksi päivää ennen showtimeä tunnelma Sinfonian toimistossa on vapautunut.

– Vaikka tämä on työteliäs produktio, tuntuu yhteistyö sujuvan saumattomammin vuosi vuodelta, Sinfonian intendentin sijainen Nikke Isomöttönen kertoo.

Vieressä istuva kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi nyökyttelee.

– Iltaa voisi kutsua sellaisiksi koko kansan vappuetkoiksi, mies myhäilee.

Kerrosta ylempänä Sinfonian harjoitustilassa Aamiainen Tiffanylla -elokuvasta tuttu kappale Moon river soljuu elegantisti kapellimestari Jari Puhakan johtamana. Tulevan konsertin kaksitoista kappaletta ovat Puhakan valitsemia elokuvamusiikin helmiä.

– Valintatilanteessa iski oikea runsaudenpula, ja todella huikeita kappaleita piti jättää vielä odottamaan toista kertaa, kapellimestari paljastaa.

Elokuvahistoriaa käydään läpi West Side Storyn musikaaliklassikoista länsinaapurin Abba-hitteihin asti. Puhakan mukaan kannattaa siis unohtaa arki, ja heittäytyä punaisen maton ja juhlakenkien vietäväksi. Ammattilaiset lavalla pitävät huolen viihtyvyydestä.

Kaupunginteatterin solisti Saara Jokiaho hehkuu innostusta ensimmäisten sinfonian kanssa läpi käytyjen kappaleiden jälkeen. Hänen lisäkseen solisteja on konsertissa seitsemän. Jokiaho on ollut laulamassa myös kahdessa aiemmassa Glamour & Glam:issa, mutta tänä vuonna elokuvamusiikki on saanut laulajan fiilikset erityisen korkealle.

– Ollaan harjoiteltu aluksi ihan vain pianosäestyksellä, mutta herranjestas että nuo kappaleet heräävät henkiin suuren orkesterin soittamana. En malta odottaa lauantaita, Jokiaho kertoo hymy korvissa.

Konserttiosuuteen lisähohtoa tuo tanssitaiteilija Saga Elglandin ja akrobaatti Visa Niemelän koreografioima aikahyppy yhden kappaleen aikana kultaiselle 80-luvulle.

– Vaikka tanssikohtaus on vain yksi osa tätä hienoa kokonaisuutta, voisi sitä minun mielestä turhia kehuskelematta kutsua kirsikaksi tämän kauniin kakun päällä, Elgland naurahtaa.

Keväinen tunnelma on Sinfonian harjoitustilassa käsin kosketeltavaa soittajien palatessa paikoilleen lyhyeltä tauolta. Viihteellisemmän repertuaarin esittäminen tuntuu antaneen esiintyjille rennomman otteen, ja tuttujen totisten ilmeiden lisäksi ammattilaisten kasvoilla vilahtaa vähän väliä satunnainen hymynkare. Jokainen tuntuu nauttivan.

– Jos ja kun tuo tunnelma välittyy myös katsojalle, ollaan me kyllä onnistuttu. Yleisö on ehdottomasti tänä iltana osa kokonaisuutta, joten kannustamme teemapukeutumista, jos se vain onnistuu, Jouni Huhtaniemi kiteyttää.