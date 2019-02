Pyhimyksen yritys vaikuttaa keikka-arvostelun sisältöön oli kirjoittajalleen ensimmäinen – kriitikoiden mukaan vaikuttaminen on harvinaista

Räppäri Pyhimys herätti sunnuntaina ja maanantaina huomiota pyrittyään vaikuttamaan Keskisuomalaisessa sunnuntaina julkaistuun, Arttu Seppäsen kirjoittamaan keikka-arvioon. Kriitikot kertovat vastaavien vaikutusyritysten olevan harvinaisia.

– Itse olen erikoistunut musiikin sijasta teatteriin, mutta suoria vaikutusyrityksiä ei juuri tapahdu. Ihmiset painostavat paljon useammin itse arvion kirjoittamiseen sen sisältöön vaikuttamisen sijaan. Huomio tuntuu olevan tärkeämpää, Suomen arvostelijain liiton puheenjohtaja Maria Säkö kertoo.

– Tietysti on olemassa tapauksia, joissa firma tai henkilö tarjoaa jotain toiveissaan vaikuttaa lopputulokseen. Näissä tapauksissa arvioon ei kuitenkaan voi antaa vaikuttaa, tai sitten se pitää jättää kirjoittamatta journalistien sääntöjen mukaisesti.

Vaikuttamisyritys oli myös Seppäselle itselleen ensimmäinen.

– Toin tämän julkisesti esille juuri tapauksen erikoisuuden vuoksi. Varmistin vielä ennen julkaisua artistilta itseltään, ettei kyseessä varmasti ollut vitsi. Myöhemmin Twitterissä Pyhimys kuitenkin väitti, ettei yrittänyt vaikuttaa.

Seppäsen mukaan kritiikin kohteen ja kriitikon välillä on perinteisesti ollut tietty etäisyys. Se on pitänyt vaikutusyritykset vähäisinä, mutta etäisyys on kaventunut sosiaalisen median myötä.

– Erikoista on se, että olen täysin valmis keskustelemaan erimielisyyksistä, perustelemaan kantani ja sanomiseni, mutta kukaan ei koskaan halua keskustella taide- tai asiakysymyksistä. Pikemminkin syytellään ennakkoluuloihin perustuen jostain kriitikon agendasta lytätä, jota minulla ei ole. Julkista keskustelua täytyy ilmeisesti käydä enemmän.