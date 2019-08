Räjäyttäjät-yhtyeen musiikkivideolle ykköspalkinto Oulussa – katso video täältä

Kalevi Suopursun ohjaama Räjäyttäjät-yhtyeen musiikkivideo Samassa veneessä voitti viikonloppuna pääpalkinnon Oulun musiikkivideofestivaaleilla.

Tuomaristoon kuuluivat tänä vuonna käsikirjoittaja Anna Brotkin, virolainen ohjaaja Anna-Lisa Himma sekä sarjakuvataiteilija Ville Pirinen.

"Ohjaaja on vanginnut hienosti muusikoiden ominaispiirteet ja bändin maailman. Videolla on selkeä oma luonne ja sielu. Teoksessa on huumoria, jota rahalla ei voi ostaa", perusteli tuomaristo valintaansa.

Oulun musiikkivideofestivaali on alan suurin kotimainen katselmus. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994.

Räjäyttäjät on jyväskyläläislähtöinen vuonna 2011 perustettu trio, jossa soittavat Jukka Nousiainen, Mikko Siltanen ja Alex Reed.