Räppäri Kanye West nousi miljardöörilistalle

Räppäri Kanye Westistä, 42, on tullut toinen rap-artisti, joka on noussut miljardööriksi, kertoo Forbes-lehti. Forbesin mukaan Westin omaisuuden arvo on noin 1,3 miljardia dollaria.

Musiikin lisäksi West on tehnyt rutkasti riihikuivaa omaa nimeään kantavilla koripallotossuilla, jotka hän on kehittänyt yhteistyössä urheilujätti Adidaksen kanssa. Lisäksi rahaa on tullut kiinteistöbisneksestä.

Forbesin mukaan West on kinunnut jo vuosia lehteä panemaan hänet miljardöörilistalle, mutta Forbes on kieltäytynyt, koska riittäviä todisteita varallisuudesta ei ole ollut.

Ennen Westiä miljardöörilistalle ehti räppäri Jay-Z, joka pääsi mukaan viime vuonna.