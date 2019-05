Rajatalo on ympäristötaideprojekti, jonka kotipesä on Keuruun Ekokylän kupeessa ajanhammasta uhmaavassa vanhassa talossa ja sen pihapiirissä. Paikalla voi piipahtaa milloin tahansa, mutta tuulahduksen sen hengestä voi nyt nauttia myös Keuruun museon salissa.

Rajatalo goes Kamana -näyttely esittelee kuusi Rajataloon ympäristötaideteoksia luonutta taiteilijaa: Heidi Hännisen Helsingistä, Riikka Keräsen Ristijärveltä, Jaakko Leeven Helsingistä, Tuomas Ollikaisen Joensuusta, Jukka Silokunnaksen Jyväskylästä ja saarijärveläis-helsinkiläisen Hanna Råstin.

– Toteutin saviveistokset suoraan Kamanan salin lattialle, kuten tein työt aikanaan Rajatalon autotalliinkin. Rajatalon ideaan kuuluu, että työt luodaan paikan päällä ja jätetään sinne ajan syötäviksi, kertoo Keränen.

– Kuuluin Rajatalon ensimmäiseen taiteilijasatsiin vuonna 2017. Kävin nyt katsomassa paikkaa nähdäkseni, mitä aika on tehnyt. Alue on laajentunut hienosti, itse talo on kehittynyt sisältä, ja kokonaisuus on komea, Leeve kiittelee.

Ollikainen taas sanoo Rajatalon houkutelleen osallistumaan "tietynlaisella ajatuksella vapaudesta". Teosten jättäminen luonnon armoille panee hänen mukaansa ajattelemaan taidetta uusista näkökulmista.

Kamanan näyttelyyn kutsuttuja taiteilijoita – kuten muitakin Rajataloon valtakunnallisten hakujen kautta valikoituneita taiteilijoita – yhdistää ympäristötaideteosten lisäksi kiinnostus taiteen yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin ulottuvuuksiin sekä leikkisä kantaaottavuus.

Rajatalo goes Kamana -kokonaisuus rakentuu veistoksista, videoista, valokuvista ja installaatioista. Mukana on muun muassa maalaus, joka syntyi Hännisen äskettäin vetämällä suomen kielen kurssilla; teoksessa kukin kuvasi tunteitaan entistä ja nykyistä kotimaataan kohtaan.

Silokunnas toi Kamanaan muun muassa liikennekartioista kootun installaation, Råst valokuvia hyödyntäviä betoniteoksia, Leeve suomalaista demokratiaa ja yksityisyyttä kunnioittavia installaatioita ja Ollikainen teoksen, joka käsittelee ihmisen halua kurottaa avaruuteen.

Ekokylän Rajatalon työstämiseen on osallistunut tähän mennessä, kahden vuoden aikana, 15 taiteilijaa. Projektin "isäntänä" ekokylän puolesta toimiva Sami Ala toteaa viimeisimmän, juuri päättyneen hakukierroksen antina saatavan töitä kolmelta ammattitaiteilijalta.

Rajatalo-projektin taustavoimia ovat ekokylän lisäksi Taiteen edistämiskeskus ja Keuruun kaupunki.

– Alun perin projektille varattiin 3-vuotiskausi. Nyt on se kolmas kesä, mutta puhetta on ollut yhteistyön jatkamisesta. Rajatalossa taiteilijat työskentelevät seitsemän päivää tavallaan residenssissä ja saavat työstään palkkion, Ala kuvailee.

Rajatalo goes Kamana -näyttely on avoinna Keuruun museossa Kamanassa 21.9 asti ma–to klo 11–15, pe klo 11–18 ja la klo 11–16.