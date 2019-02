Rauhala, Neuvonen, Gullichsen – galleristi Keijo Kiljala toi Jämsän Kivipankkiin näyttelyllisen Suomen kuvataiteen moderneja helmiä

Kokonaisuus on korkeatasoinen: esillä on nykytaiteen helmiä, 40 teosta joista pidän itse valtavasti, kuvailee galleristi ja taidevälittäjä Keijo Kiljala, jonka kokoama näyttely on nähtävillä Jämsän Galleria Kivipankissa tämän viikon ajan.

Mukana ovat muun muassa Osmo Rauhala, Tero Laaksonen, Kirsi Neuvonen, Juha Merta, Alvar Gullichsen ja Göran Augustson, jotka Kiljalan mielestä ovat tämän hetken nimekkäimpiä taiteilijoita.

Kiljala on tunnettu toimija taidekentällä. Hänen edellisestä näyttelystään kotiseudulla Jämsässä on vierähtänyt 10 vuotta.

– Minulla oli jo valmiina tämä kokoelma. Kokonaisuudesta syntyy puhtauden, jopa pyhyyden vaikutelma, kun moderni, hieno taide käy vuoropuhelua keskenään.

Moderni, abstrakti tai siihen suuntaan kulkeva taide, on erityisen lähellä Kiljalan sydäntä. Sitä on hänen kotinsa seinillä, sekä sitä hän tällä hetkellä välittää eniten.

– Pidän siitä, että katsojalle jätetään tilaa pohtia ja tulkita. Hyvä taideteos on joka aamu uusi. Aina löytyy uutta katsottavaa.

Kiljala on 42 vuotta toiminut galleristina ja välittänyt taidetta niin yksityisille kuin isoille toimijoille, kuten Suomen valtiolle, museoille ja suuryhtiöille. Isoin muutos alalla ajoittuu viime vuosiin.

– Viimeisen 10 vuoden aikana modernin taiteen kysyntä on kasvanut valtavasti. Nuorempi sukupolvi on muuttanut taidekentän, he eivät halua perinteisiä maisemia. Toki kulta-ajan mestarit pitävät tietenkin pintansa, mutta keskinkertaista ja hyvää esittävää taidetta ei enää juurikaan kysytä.

Kymmenisen vuotta sitten taidemarkkinat alkoivat hiljentyä, mutta nyt Kiljalan mukaan ala on piristynyt. Myös nuoret haluavat taidetta, etenkin grafiikkaa, joka on usein edullisempaa. Kiljala puhuu niin sanotusta ikea-taiteesta, kotiin hankituista halvoista tauluista ja canvaseista, joihin aletaan kyllästyä.

– Halutaan enemmän sisältöä ja laatua, nautintoa taiteesta!

Kiljalan uran avainasemassa ovat verkostot ja puhdas maine. Käytännössä yhteyttä ottavat sekä asiakkaat jotka etsivät taidetta, sekä taiteilijat jotka toivovat löytävänsä ostajia. Luottamus on tärkeää kaikin puolin, ja Kiljala tutkituttaa aina tarkkaan teosten aitouden. Huijausyrityksiäkin on ollut, mutta ne ovat paljastuneet ajoissa.

Monenlaisia hetkiä on uran varrelle sattunut; hieno kokemus on ollut muun muassa lama-aikana 1990-luvulla välitetty Helene Schjerfbeckin maalaus, joka on yksi Suomen arvokkaimmista teoksista.

Taide on olennainen asia Kiljalan elämässä paitsi työn, myös oman tekemisen kautta. Kymmenisen vuotta mies on maalannut itse, ja Kivipankissa nähdään ensimmäistä kertaa hänen omaa kädenjälkeään.

– Minulla on vain kaksi tekemääni taulua, kaikki muut olen myynyt oikeastaan sitä mukaan, kun niitä on syntynyt. Kysyntä tuli itsellenikin yllätyksenä.

Suomen nykytaiteen helmiä Galleria Kivipankissa kello 12–18 sunnuntaihin 10. helmikuuta saakka.