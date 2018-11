Reggae-musiikki nousi YK:n kulttuuriperintölistalle

YK:n kulttuurijärjestö Unesco on hyväksynyt reggae-musiikin aineettoman kulttuuriperinnön listalleen. Unesco kiitti reggaeta siitä, miten se on nostanut esiin yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä korostanut rakkauden ja inhimillisyyden merkitystä.

Reggae sai alkunsa Jamaikalla 1960-luvulla ja on sittemmin levinnyt eri puolille maailmaa. Musiikkityylin tunnetuimpia edustajia on vuonna 1981 vain 36-vuotiaana kuollut jamaikalainen Bob Marley, jonka hitteihin lukeutuvat muun muassa No Woman No Cry ja Could You Be Loved.

Aineettoman kulttuuriperinnön listan tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön suojelua sekä tehdä erilaisia perinteitä näkyväksi. Suomi aikoo ensi vuonna esittää listalle saunomista.