Regina King palkittiin odotetusti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnolla

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Regina King on voittanut parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon. King sai palkinnon roolistaan elokuvassa If Beale Street Could Talk.

Oscar-gaala on parhaillaan käynnissä Hollywoodissa Yhdysvalloissa. Naissivuosan Oscar oli ensimmäinen palkinto, joka gaalassa jaettiin.

Gaala alkoi Queen-yhtyeen esiintymisellä, ja solistina nähtiin Adam Lambert. Varsinaista avauspuheenvuoroa ei nähty, sillä gaalalla ei tänä vuonna poikkeuksellisesti ole juontajaa lainkaan. Yleensä gaalan on juontanut tunnettu viihdealan henkilö. Nyt lyhyen johdannon gaalan aluksi pitivät näyttelijät Tina Fey, Amy Poehler ja Maya Rudolph, jotka myös jakoivat parhaan naissivuosan palkinnon.

Romalle ja The Favouritelle 10 ehdokkuutta

Eniten Oscar-ehdokkuuksia ovat keränneet elokuvat Roma ja The Favourite. Molemmat saivat kymmenen ehdokkuutta. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 24 kategoriassa.

Yhdysvaltain elokuva-akatemian mukaan lavalle voittajia julistamaan nousevat muun muassa Javier Bardem, Emilia Clarke, Chadwick Boseman, Helen Mirren ja Melissa McCarthy.

Parhaan elokuvan Oscar-palkintoehdokkaita ovat esittelemässä muun muassa Serena Williams, Barbra Streisand ja Mike Myers.

Viime vuonna Oscar-gaalan puhutuimmaksi teemaksi nousi naisten asema Hollywood-kulttuurissa. Tänä vuonna yhtä suurta #metoo-teeman kaltaista puheenaihetta ei ole noussut esiin.

Sen sijaan gaalan järjestäjät ovat kamppailleet monenlaisten haasteiden kanssa. Vielä tammikuussa gaalalle etsittiin uutta juontajaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisnäyttelijä Kevin Hart luopui tehtävästä. Hart jättäytyi sivuun juontajanroolista joulukuun alkupuolella, kun hänen vanhat homovastaiset tviittinsä nousivat uudelleen julkisuuteen. Lopulta gaalalle ei valittu juontajaa lainkaan.

Järjestäjät ovat myös yrittäneet lyhentää jopa neljätuntiseksi venyneen tv-lähetyksen pituutta eri tavoin. Tänä vuonna suunniteltiin, että suorassa lähetyksessä ei näytettäisi muun muassa parhaan leikkauksen ja kuvauksen Oscar-palkintojen jakoa.

Ilmoitus suututti kuitenkin Hollywoodin eturivin tekijät, ja Yhdysvaltain elokuva-akatemia perui suunnitelmansa pikavauhtia.