Reindeerspottingin jatko-osadokumenttia on tehty yhdeksän vuotta

Suomalaisen dokumenttielokuvan viime vuosikymmen alkoi poikkeuksellisella menestyksellä. Rovaniemeläisistä narkomaaninuorista kertova Reindeerspotting teki kotimaisten dokumenttien valkokangasennätyksen vuonna 2010.

Reindeerspottingin näki elokuvateattereissa peräti 63 654 katsojaa. Kolme kuukautta ensi-illan jälkeen dokumentin päähenkilö Jani Raappana kuoli epäselvissä olosuhteissa Kambodžassa.

Reindeerspottingin ohjaaja ja Raappanan ystävä Joonas Neuvonen ryhtyi kuvaamaan jatkoa dokumentille. Lost Boys valmistunee vihdoin tänä vuonna.

– Tekeminen on loppusuoralla, kertoo tuottaja Miia Haavisto.

Neuvonen ja Reindeerspottingin leikkaaja Sadri Cetinkaya ovat työskennelleet elokuvan parissa vuodesta 2011. Elokuvasäätiön kehittelytuen hanke sai vuonna 2015. Vuosi sitten dokumentille ilmoitettiin ensi-iltapäivämäärä lokakuulle 2019. Se kuitenkin peruttiin, koska elokuva ei sittenkään ollut valmistumassa.

– Dokumenttielokuvan tuotantoaikataulu voi olla vaikea määritellä. Emme nyt halua ankkuroida ensi-illan tarkkaa ajankohtaa, Haavisto sanoo.

Lost Boys ei kuulunut DocPoint-festivaalin viime perjantaina julkistettuun ohjelmistoon. Keskeiset suomalaisdokumentit on usein pyritty saamaan esille DocPointissa, joka järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa.

Suuri hanke dokumentiksi

Haavisto sanoo, ettei Lost Boysin sisällöstä kerrota tässä vaiheessa enempää kuin se, mitä julkisuudessa jo on. Tietoa on vähän. Kansainvälisen IDFA-rahoitusfoorumin vuoden 2015 juonikuvaus on lyhyt. Sen mukaan dokumentti on dramaattinen tarina ystäviensä kohtaloon liittyviä vastauksia etsivän Neuvosen houreisesta matkasta halki Kaakkois-Aasian alamaailman.

Lost Boysin ohjaajiksi on merkitty Neuvonen ja Cetinkaya, tässä järjestyksessä. Cetinkayan työ myös Reindeerspottingin leikkaajana oli pitkä: se kesti nelisen vuotta.

Tuotantona jatko-osa on jo lähtökohdiltaan ammattimaisempi kuin Reindeerspotting, joka koostui Neuvosen pääasiassa vuosina 2003-2004 kuvaamasta amatöörimateriaalista. Tuotantoyhtiöt ovat Helsinki-Filmi ja Haaviston luotsaama Tekele . 330 000 euron budjetti on kotimaiselle dokumenttielokuvalle korkeahko ja lähes kolminkertainen Reindeerspottingiin verrattuna.

Tuottajien ja elokuvasäätiön ohella rahoittajia ovat Yle ja AVEK. Haavisto on tuottajana Suomen kokeneimpia. Hän on ollut tuottamassa muiden muassa Tom of Finlandia ja Tuntematonta sotilasta. Lost Boys-hankkeessa hän on ollut mukana yli viiden vuoden ajan.

Ohjaaja oli vankilassa

Reindeerspotting sai parhaan dokumentin Jussi-ehdokkuuden ja sen työryhmälle myönnettiin vuonna 2011 Valtion tiedonjulkistamispalkinto.

Neuvonen on pysytellyt pois julkisuudesta Reindeerspottingin ensi-illan jälkeen. Hän ja Raappana lähtivät tuolloin Thaimaahan. Raappana kuoli muutamia viikkoja sen jälkeen, kun Neuvonen oli palannut Suomeen. Kambodzhan viranomaisten mukaan kyseessä oli itsemurha.

Myöhemmin mediakeskustelua herättivät kuolleesta Raappanasta kambodzhalaislehdessä julkaistut kuvat. Linkkejä niihin oli julkaistu suomalaislehtien keskustelupalstoilla. Neuvonen itse sai vuonna 2013 kahden ja puolen vuoden vankeustuomion törkeästä huumerikoksesta. Oikeuden mukaan hän oli päätekijä Subutexin maahantuonti- ja levitysjutussa.

STT pyysi Neuvoselta haastattelua Haaviston kautta. Neuvonen ei vastannut määräaikaan mennessä.