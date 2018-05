Renny Harlin alkaa myös tuottaa elokuvia Kiinassa 

Suomalaisesta Renny Harlinista on tullut yksi Kiinan elokuvateollisuuden kärkitekijöistä. Cannesin elokuvajuhlilla julkistettiin keskiviikkona tuotantoyhtiö Extraordinary Entertainment, jonka toinen keulahahmo on Harlin.

Pekingiläisyhtiö tekee viihdettä Kiinan kasvaville markkinoille. Tuotannot ovat budjetiltaan 8–40 miljoonan euron kokoisia. Harlin olisi itse ohjaamassa yhtiölle tieteiselokuvan Solara.

Pekingissä neljä vuotta asunut Harlin, 59, on ohjannut Kiinassa jo kolme elokuvaa, joista toimintakomediatähti Jackie Chanin ympärille rakennettu Skiptrace oli menestys. Kahden ensi-iltoja vielä odotellaan. The Legend of the Ancient Sword on monialajätti Alibaban rahoittama fantasiaelokuva, jonka on kuvailtu kuuluvan Kiinan suurimpiin tuotantoihin. Bodies at Rest puolestaan on trilleri.

Kiinan elokuvabisnes on voimakkaassa nousussa. Viime vuonna maan elokuvateatterien liikevaihto ylitti 7 miljardin euron rajan. Valkokankaiden määrä on jo ohittanut Yhdysvallat. Kiinalaisten spektaakkelielokuvien budjetit ovat nousseet Hollywood-tasolle.

Hollywood-reseptejä Kiinaan

Kiinalaiselle yleisölle suunnatut elokuvat eivät ole menestyneet länsimaissa. Skiptrace levitettiin Suomessakin, mutta se sai vain muutamia tuhansia katsojia.

Harlinin suosituimmat Hollywood-toimintaelokuvat Die Hard 2 ja Cliffhanger saivat Suomessa yli 300 000 katsojaa. Extraordinary Entertainmentin toisen perustajan Daljit DJ Parmarin mukaan yhtiö pyrkiikin viemään Hollywoodin käsikirjoitusosaamista kiinalaiseen viihde-elokuvaan. Harlin ja kumppanit järjestävät Cannesissa myös näkyvät juhlat yhtiönsä markkinoimiseksi.

Harlinin menestyksekäs Hollywood-ura kääntyi alamäkeen 2000-luvun alkupuolella. Maaliskuussa Harlin nousi Suomessa otsikoihin, kun hän vetäytyi kulttuuriministeri Sampo Terhon delegaatiosta, joka ajoi elokuvien yhteistuotantosopimusta Suomen ja Kiinan välille. Syynä oli Terhon ratkaisu olla jakamatta Jussi-juhlan yleisöpalkintoa Aku Louhimiehelle. Harlin piti Terhoa tästä syystä arvaamattomana.