Riku Nieminen nyt valkokankaan Juice – "Leskinen oli toiveikas nihilisti"

Juice Leskinen oli sen kaliiperin lauluntekijä, että elokuvatarina miehen musiikista ja elämästä on jo antanut odottaa itseään. Tapaninpäivänä saapuu valkokankaille Teppo Airaksisen ohjaama filmi nimeltä Juice. Pääosan näyttelee roolia varten häkellyttävästi ulkonäköään muokannut Riku Nieminen.

Sekä Airaksinen että Nieminen uskovat hyötyneensä filmihankkeessa iästään: kumpikin on sen verran nuori, että he eivät itse muista Juicen suursuosiota. Näin he pääsivät tekemään ikään kuin puhtaalta pöydältä Suomirockin legendan henkilökuvaa.

– Tämä on fiktiivinen tarina, jossa halusimme painottaa intiimiä puolta. Elokuvan keskiössä ovat perhe-elämä ja ylipäänsä ihmissuhteet. Ja kukaanhan sivullisista ei voi tietää, mitä siellä kodin sisällä tapahtui, Airaksinen linjaa.

Riku Nieminen myöntää suoraan, että ennen neljä vuotta kestänyttä filmiprojektia hän tunsi Juicen musiikkia vain jonkin verran. Maestron elämänvaiheista pääosan esittäjä tiesi erittäin vähän.

– Voi sanoa, että lähdin vähän soitellen sotaan.

Soittelu kuitenkin toimi siihen mittaan asti, että Nieminen myös lauloi "livetaltiointeina" elokuvassa kuultavat konserttiosuudet.

"Pullo suojeli maailmalta"

Millaisena Juicen maailman- ja ihmiskuva sitten piirtyi hänen hahmonsa esittäjälle?

– Käyttäisin hänen luonteestaan määrettä toiveikkaan nihilistinen. Juicehan ei kokenut kuuluvansa mihinkään joukkoon. Leskisen persoona oli hyvin ristiriitainen, herkkä ja piikikäs.

Niemisen mukaan vaikuttaa siltä, että kulmikkuudellaan Juice suojeli koko ajan jotain itsessään.

– Niin liikaa tämä maailma hänelle oli, että hän tarvitsi pulloa.

Olikin surullisella tavalla loogista, että Juicen viimeisiksi sanoiksi jäivät "Anna viiniä".

Munamies-roolihahmollaan läpimurron tehnyt Nieminen tunnustaa, että Juicen rooli oli hänelle fyysisesti vaikea.

– Olen aloittanut tanssijana, ja Juice taas ei ollut sitä yhtään. Tämä rooli vaati unohtamaan oman kropan.

Niemisen niin ikään piti Juicen uran alkuvaiheen kohtauksia varten laihduttaa, ja sitten lihoa 11 viikossa 90-kiloiseksi käydäkseen myöhäiskauden Leskisestä.

Koko nuorison suosikkien aika ohi?

Elokuva perustuu löyhästi Antti Heikkisen kirjoittamaan Juicen elämäkertaan Risainen elämä.

– Tuo kirja oli alkukipinä, mutta emme lähteneet tekemään dokumenttielokuvaa, Airaksinen sanoo.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sudeettisavolaisen Juicen asuinkaupungikseen valitseman Tampereen "Manserock" ei kuulu elokuvassa millään tavoin.

– Vaikka kuvasimme filmin Tampereella, tarina olisi voinut tapahtua missä tahansa Suomessa.

Valkokankaalla nähdään kuitenkin Juicen tosielämän soittokumppaneita, kuten nuori Mikko Alatalo, jota esittää luontevasti Antti Tuomas Heikkinen. Heikkisen mukaan Alatalo antoi elokuvasta kiittävän arvion.

Sekä Riku Nieminen että Teppo Airaksinen sanovat pohtineensa, voisiko Suomen kevyessä musiikissa vielä nousta Juicen kaltaisia koko nuorison suosikkeja.

– Kuka saattaisi kasvaa huomisen Juiceksi? Musiikissakin maut ovat pirstaloituneet niin paljon, että ei ehkä kukaan, Nieminen tuumii.

Airaksinen on hieman toiveikkaampi.

– Ei ole mahdotonta, että vielä voisi tulla yhtä kokoavia hahmoja kuin Leskinen. Mutta ei kyllä tule mieleen, kuka se voisi olla.